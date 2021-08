Transfert Talk – Goretzka rejoint Saul; Camavinga sur la liste restreinte de Manchester United

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United souhaite signer Goretzka

Manchester United envisage une décision pour le milieu de terrain du Bayern Munich Léon Goretzka, selon le Courrier quotidien.

United a envisagé un certain nombre de grands objectifs de milieu de terrain au cas où Paul Pogba feuilles, et Goretzka est l’une des nombreuses options comprenant également Saul Niguez et Eduardo Camavinga.

United a déjà ajouté Jadon Sancho et Raphael Varane à son équipe au cours de ce qui a été un été chargé et réussi jusqu’à présent sur le marché des transferts.

Cependant, la mauvaise nouvelle pour le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, est que Goretzka préférerait rester en Allemagne et prolonger son contrat au-delà de 2022 plutôt que de déménager à Old Trafford.

L’influent Goretzka a remporté 10 trophées depuis qu’il a rejoint le Bayern en provenance de Schalke en 2018, dont trois titres de Bundesliga et une Ligue des champions.

Le manager de Munich Julian Nagelsmann est nouveau sur la sellette du Bayern et il est optimiste de pouvoir persuader l’international allemand de rester à l’Allianz Arena pour les prochaines années.

Manchester United a ajouté la star du Bayern Munich Leon Goretzka à sa liste de remplaçants possibles pour Paul Pogba. Roland Krivec/DeFodi Images

PAPIER COMMERCE

– Le manager de West Ham United, David Moyes, cherche à ajouter une couverture défensive à son équipe, et tandis que Chelsea Kurt Zouma est en tête de sa liste, une décision pour le défenseur central de la Fiorentina Nikola Milenkovic semble plus probable, selon Sports aériens. Une offre pour Zouma pourrait signifier que West Ham devra trouver 25 millions de livres sterling, plus son salaire, tandis que Milenkovic, en revanche, n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui signifie que l’international serbe de 23 ans sera probablement le plus coûteux. efficace – et plus facile – déplacer.

– Le buteur Josué Zirkzee est sur le point de rejoindre Anderlecht en prêt du Bayern Munich, le transfert devant être annoncé la semaine prochaine, selon Fabrice Romano. L’équipe italienne Hellas Verona serait également enthousiaste, mais l’équipe de Vincent Kompany a pris l’avantage dans la bataille pour sa signature. Les négociations entre Anderlecht et le Bayern sont en phase finale, avec un transfert de prêt jusqu’en juin 2022 sur le point d’être convenu.

– Davinson Sanchez est en pourparlers pour un déménagement à Séville, selon une interview avec son agent, Nestor Villarreal, et une station de radio colombienne Caracol. Sanchez, 25 ans, est tombé dans l’ordre hiérarchique à Tottenham Hotspur, et malgré le départ de Toby Alderweireld, Sanchez semble désireux de rejoindre l’équipe de Julen Lopetegui. On pense que les Espagnols aiment le défenseur central comme remplaçant potentiel de Jules Koundé, qui est censé partir, potentiellement à Chelsea. Tottenham, quant à lui, poursuit Cristian Romero de l’Atalanta dans un geste qui limiterait sûrement les chances de Sanchez.

– Crystal Palace espère signer un ailier Ademola Lookman prêté pour la saison par le RB Leipzig, selon le soleil. Le nouveau manager Patrick Vieira cherche à renforcer son équipe et a identifié Lookman comme l’une de ses cibles, bien que le joueur de 23 ans suscite également l’intérêt de Burnley et Watford. Leipzig recherche des frais de prêt de 3,5 millions de livres sterling, plus un salaire de 50 000 livres sterling par semaine qui, bien que trop élevé pour les Clarets et les Hornets, reste dans le budget de Vieira. Lookman a connu une saison réussie en prêt à Fulham la saison dernière, disputant 34 matches de championnat.

– Arsenal et Liverpool veulent un milieu de terrain Manuel Locatelli à la lumière de l’annonce selon laquelle la Juventus a du mal à atteindre le prix demandé de 34 millions de livres sterling de Sassuolo, selon Ciel Italie. Les Gunners suivent le joueur de 23 ans depuis plus d’un an, tandis que Liverpool est à la recherche d’un remplaçant pour Gini Wijnaldum. Les responsables de la Juventus et de Sassuolo se sont rencontrés à trois reprises dans le but de faciliter un déménagement, mais ils n’ont pas encore trouvé d’accord. Cela a mis Arsenal et Liverpool en état d’alerte élevé.

– Barcelone continue d’essayer de rafraîchir son équipe, et il semble que le défenseur Samuel Umtiti a accepté de partir en prêt, bien qu’il ait déclaré vouloir un club de haut niveau, selon sport. Le défenseur français a précisé qu’il aimerait choisir sa prochaine destination, et ce sera probablement un club de Ligue des champions ou une équipe avec une chance de se battre pour l’argenterie. Les chances du joueur de 27 ans de jouer régulièrement au Camp Nou la saison prochaine semblent très minces.