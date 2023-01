Transfert: Nottingham Forest confirme la signature du milieu de terrain Danilo de Palmeiras | Nouvelles du centre de transfert

Nottingham Forest a confirmé la signature du milieu de terrain Danilo de Palmeiras.

Le Brésilien a conclu un contrat de six ans et demi au City Ground dans le cadre d’un accord d’une valeur de 18 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans a fait 141 apparitions pour Palmeiras et a été nommé dans l’équipe de l’année alors que les 11 fois champions ont remporté le titre de Campeonato Paulista et de Série A brésilienne en 2022.

Danilo a déclaré : “Je suis vraiment heureux de réaliser mon rêve de jouer en Premier League et de jouer pour Nottingham Forest.

“J’ai appris un peu sur l’histoire du club et j’ai vu qu’ils avaient remporté deux Coupes d’Europe. J’ai également parlé à Gustavo Scarpa, et il m’a dit que Nottingham est une ville formidable et que Forest a une équipe de qualité avec un très bon personnel.

“Je ferai preuve de beaucoup de détermination et d’un fort désir de gagner et je chercherai toujours à faire de mon mieux sur le terrain pour obtenir des résultats positifs. Je suis ravi de commencer et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers.”

Plus à venir…

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier se termine à minuit au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.