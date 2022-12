“Transfert illégal d’aide létale et comportement déstabilisateur” – Les États-Unis accusent l’Iran d’avoir des armes au Yémen

La marine américaine a intercepté un chalutier de pêche transportant des armes.

Il a trouvé plus de 50 tonnes de munitions à bord.

Les États-Unis ont accusé l’Iran d’être responsable de la cargaison à destination du Yémen.

La marine américaine a déclaré avoir intercepté un chalutier de pêche faisant passer en contrebande plus de 50 tonnes de munitions – dont plus d’un million de balles, des milliers de fusées et une grande quantité de propulseur pour grenades propulsées par fusée – dans le golfe d’Oman.

Dans un communiqué publié samedi, la cinquième flotte de la marine américaine a déclaré que la “cargaison illicite” avait été découverte le 1er décembre “lors d’un embarquement de vérification du drapeau” et qu’il s’agissait de la deuxième saisie d’armes majeure en un mois le long d’une route maritime allant de l’Iran au Yémen déchiré par la guerre. .

“La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d’armes aux Houthis au Yémen viole la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l’ONU et le droit international”, a déclaré la marine américaine dans le communiqué.

LIRE | Le Yémen déchiré par la guerre retient son souffle pour une trêve décisive

Le 8 novembre, la flotte a intercepté un bateau de pêche transportant plus de 70 tonnes de perchlorate d’ammonium, qui est utilisé dans la production de carburant pour fusées et missiles, ainsi que des explosifs, et 100 tonnes d’engrais à base d’urée, qui est utilisé dans l’agriculture mais peut également être utilisé dans les explosifs.

Le vice-amiral américain Brad Cooper a accusé l’Iran d’être à l’origine de la dernière cargaison.

Il a déclaré dans le communiqué :

Cette interdiction significative montre clairement que le transfert illégal d’aide létale et le comportement déstabilisateur de l’Iran se poursuivent.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite accusent l’Iran d’armer les rebelles houthis du Yémen, qui se sont emparés de la capitale du pays, Sanaa, en 2014.

Téhéran a nié l’accusation ; L’Iran a précédemment déclaré qu’il soutenait politiquement les Houthis, mais nie avoir envoyé des armes au groupe.

La guerre au Yémen, qui a opposé les Houthis à une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, a tué des centaines de milliers de personnes et poussé la nation appauvrie au bord de la famine.

Une photo du US Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) montre un chalutier de pêche qui aurait été intercepté par la marine américaine opérant à partir de la base maritime expéditionnaire USS Lewis B Puller (ESB 3) dans le golfe d’Oman. AFP DVID, AFP

Un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies qui est entré en vigueur en avril a entraîné une forte réduction des hostilités. La trêve a expiré en octobre, bien que les combats restent en grande partie suspendus.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des Houthis du Yémen ou du gouvernement iranien.