Transfert de terres à Miami Anthony Campbell: comment il aide la salle de la ligne défensive des Hurricanes

Miami a abordé l’un de ses plus grands besoins dans le portail de transfert samedi lorsqu’il a obtenu un engagement du joueur de ligne défensif de 6 pieds 7 pouces et 283 livres Anthony Campbell. Voici ce que vous devez savoir :

Campbell, né à Kingston, en Jamaïque, a joué son ballon de lycée à Bartow, en Floride, et a été classé 10e en L’athlétismeLa liste des meilleurs joueurs disponibles entrant samedi.

Il a joué 208 clichés la saison dernière en tant que junior à Louisiana-Monroe hors du banc, produisant 13 plaqués, 3 1/2 pour la défaite et 16 pressions du quart-arrière.

Recrue non classée en 2019 à la sortie du lycée, Campbell a encore deux ans d’éligibilité.

Il est le cinquième transfert que Miami a ajouté depuis la fin du football de printemps, rejoignant l’ancien receveur rapide de Louisville et de l’Alabama Tyler Harrell, l’ancien receveur de première année du Nebraska Ajay Allen et les demi de coin Jadais Richard (Vanderbilt) et Jaden Davis (Oklahoma).

L'athlétisme L'analyse instantanée de :

Comment Campbell aide-t-il la salle défensive de Miami?

Les Hurricanes ont perdu six joueurs de ligne sur le portail, dont le plaqueur défensif partant de 12 matchs Darrell Jackson Jr. (Florida State) et avaient grandement besoin d’ajouter de la profondeur et de l’expérience à la salle. Bien que Miami ait compté 16 joueurs de ligne défensifs boursiers dans la liste entre les étudiants de première année entrants et les joueurs de retour, seuls six ont commencé un match la saison dernière, y compris les ajouts de collègues de transfert Branson Deen (11 à Purdue) et Thomas Gore (11 à Georgia State). Campbell a la taille pour jouer à l’intérieur ou à l’extérieur dans le schéma de Miami.

Qui pourrait être le prochain pour les Hurricanes dans le portail ?

Miami cherche toujours à ajouter des pièces à la sécurité et au receveur dans les prochains jours. L’ancien sécurité de Tulane Andre Sam, un transfert de diplômé qui était avec le coordinateur défensif Lance Guidry à Marshall et McNeese State, est un nom à surveiller. Le receveur du Reedley College (Californie) Shemar Kirk, l’ancien secondeur du nord du Texas Larry Nixon III et l’ancien centre du Coffeyville College Amaury Wiggins sont d’autres noms sur le radar.

