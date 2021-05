Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que l’attaquant Sergio Aguero était sur le point de conclure un accord pour rejoindre Barcelone.

Aguero devrait partir à la fin de la saison en tant qu’agent libre après la finale de la Ligue des champions de City contre Chelsea samedi.

Le joueur de 32 ans a quitté la Premier League dans un style parfait dimanche, marquant deux fois alors que les champions terminaient avec une victoire de 5-0 sur Everton.

S’exprimant par la suite, l’ancien entraîneur de Barcelone, Guardiola, a révélé que le buteur record de City était sur le point de rejoindre son coéquipier argentin Lionel Messi en Espagne.

















2:58



Aguero remercie ses coéquipiers et dit que c’est un honneur d’avoir été un joueur de Manchester City au cours de la dernière décennie



« Peut-être que je révèle un secret. Peut-être qu’il est sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur – pour Barcelone », a déclaré Guardiola. Match du jour.

« Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi. »

Barcelone, qui a remporté trois titres en Liga et deux titres en Ligue des champions sous Guardiola, est arrivé troisième de la Liga cette saison, terminant sept points derrière le champion Atletico Madrid et cinq derrière le Real Madrid.

L’équipe de Ronald Koeman a également été éliminée lors des 16 dernières étapes de la Ligue des champions lors de sa défaite face au Paris Saint-Germain.

« Je suis presque sûr qu’il va apprécier », a ajouté Guardiola. « Et peut-être que Barcelone est de plus en plus forte avec lui sur le terrain. »

















3:08



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Everton en Premier League



‘Être à City un honneur’

Aguero, qui a remporté cinq titres de Premier League, a déclaré à Sky Sports après la victoire sur Everton: « Avant le match, je me sentais si étrange, la sensation n’est pas bonne. Je préfère penser aux bons moments.

« Je suis un attaquant, mon objectif est de marquer des buts, donc je suis tellement content parce que c’est mon dernier match et marquer deux buts est fantastique pour moi.

« Quand je suis arrivé ici, le premier titre pour moi était le plus important, pour le club et pour moi. Puis Man City a commencé à gagner plus de titres donc je suis tellement heureux parce que ce n’est pas facile d’être 10 ans dans un club, pour moi , c’est un honneur. «

















1 h 00



Les supporters de Manchester City ont exprimé leur gratitude à Aguero lorsque l’attaquant a fait sa dernière apparition pour le club.



Emotional Pep rend hommage à Aguero

Guardiola a également rendu un hommage émouvant à l’Argentin, dont les buts ont achevé une déroute après les frappes précédentes de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus et Phil Foden.

Il a dit: « Nous l’aimons tellement – c’est une personne spéciale pour nous tous. Nous ne pouvons pas le remplacer. Il a montré sa qualité dans ces 30 minutes.

«C’était une fin parfaite, un moment de conte de fées. C’était tellement bon.

« Il a marqué deux buts incroyables pour terminer le match de bonne humeur et nous avons maintenant cinq jours pour préparer la finale. »

















4:24



Un Guardiola ému a rendu hommage au départ d’Aguero alors que l’Argentin a marqué deux fois lors de sa dernière apparition au stade Etihad.



Et après? Euros, mercato, dates clés 2021/22

L’Euro 2020 démarre Vendredi 11 juin – seulement 19 jours après la fin de la saison de Premier League 2020/21 – et se poursuit jusqu’à Dimanche 11 juillet.

La campagne de Premier League 2021/22 débutera le week-end de Samedi 14 août – 34 jours après cette finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Les clubs pourront commencer à planifier le nouveau mandat lorsque les matches de haut niveau seront publiés à 9h le Mercredi 16 juin mais les activités de transfert peuvent démarrer sérieusement avant cette date, avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été Mercredi 9 juin.

La saison de championnat 2021/22 commence une semaine avant celle de haut vol le week-end de Samedi 7 août. Tous les matches de Sky Bet EFL seront annoncés à 9h le Jeudi 24 juin.