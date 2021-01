Lorsque le président élu américain Joe Biden entrera en fonction mercredi, il « sera confronté à une liste de choses à faire comme aucune autre: combattre la pandémie, sauver l’économie et guérir une nation profondément divisée. Et quand il prêtera serment, il » Je le ferai dans une ville assiégée – non pas par un ennemi étranger mais par des partisans en colère de Donald Trump.

Tout cela s’ajoute à une investiture présidentielle pas comme les autres. Drame et certaines traditions bien sûr, mais il y aura aussi la sécurité la plus stricte de mémoire d’homme – et seulement 1000 invités au lieu des 200000 habituels.

La pandémie et la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier ont tout changé. Washington, DC, est en quasi-verrouillage alors même que les préparatifs sont en cours.

Des drapeaux américains sont placés dans le National Mall où les visiteurs se tiennent normalement. Ils représentent les milliers d’Américains qui ont perdu la vie à cause de Covid-19.

Deux cents agents du département de police de la ville de New York doivent aider à la sécurité. Les autorités sont déterminées à empêcher une répétition des violences observées au Capitole.

Une nouvelle vidéo publiée par The New Yorker montre des partisans de Trump à l’intérieur du siège de la démocratie américaine. À un moment donné, on voit des intrus fouiller les bureaux des législateurs et photographier des documents.

Plus de 25 000 soldats de la Garde nationale constitueront l’épine dorsale du déploiement de la sécurité. Encore une fois, sans prendre de risque, ils ont tous été approuvés par le FBI après que des inquiétudes aient été soulevées concernant une «menace interne».

Les 50 États américains sont également en alerte pour d’éventuelles manifestations violentes.

Et qu’en est-il du président sortant? Donald Trump et son épouse Melania défient la tradition en refusant d’assister à la cérémonie de son successeur … se concentrant peut-être sur le déménagement dans la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago en Floride.

Regardez notre rapport complet en cliquant sur le lecteur multimédia ci-dessus.