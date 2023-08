Transfert de Mohammed Kudus : West Ham conclut un accord de 38 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de l’Ajax | Actualités du centre de transfert

West Ham a finalisé la signature du milieu de terrain Mohammed Kudus de l’Ajax.

Kudus a signé un contrat de cinq ans, avec une option de 12 mois supplémentaires, après avoir passé son examen médical ce week-end.

La valeur de l’accord est estimée à environ 38 millions de livres sterling (44,5 millions d’euros), modules complémentaires compris.

West Ham paiera un montant initial de 41,5 millions d’euros (35,59 millions de livres sterling) et 3 millions d’euros (2,57 millions de livres sterling) en compléments liés aux performances.

Un club anonyme de Premier League a fait une offre tardive pour signer Kudus samedi, mais sa décision était décidée à rejoindre les Hammers.

« Je rêve de jouer dans une ligue comme celle-ci depuis que je suis enfant », a déclaré Kudus, qui portera le maillot n°14 à West Ham.

« Je rêvais de ce moment et je suis tellement heureux d’être ici. Mais ça ne s’arrête pas là, je veux continuer.

« Je fais de mon mieux pour divertir les fans car je pense que c’est ça le football. Je suis juste ici pour faire de mon mieux et aider l’équipe. Je suis vraiment heureux d’être ici. Je me battrai pour le badge. Je j’ai hâte de commencer. »

David Moyes a déclaré qu’il était impatient de travailler avec Kudus, qui a marqué quatre buts en six matches de phase de groupes de la Ligue des champions pour l’Ajax la saison dernière.

« Je suis ravi que nous ayons pu amener Mohammed à West Ham United », a déclaré Moyes.

« C’est un jeune talent formidable, qui a déjà brillé au plus haut niveau pour l’Ajax en Ligue des champions et a disputé plus de 150 matches seniors à l’âge de 23 ans. Il n’était donc pas surprenant de voir autant de grands clubs courir après sa signature cette année. été.

« Le fait que nous ayons pu attirer un joueur de sa qualité incontestable au stade de Londres montre l’attrait que West Ham possède désormais – le conseil d’administration et Tim [Steidten, West Ham’s technical director] mérite un énorme crédit pour avoir réussi à franchir la ligne d’arrivée. »

Kudus a marqué un triplé pour l’Ajax lors du match aller des barrages de la Ligue Europa jeudi contre l’équipe bulgare de Ludogorets alors que l’équipe néerlandaise s’est imposée 4-1 dans ce qui s’est avéré être son dernier match pour le club.

