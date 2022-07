Transfert de Gianluca Scamacca: la cible de West Ham de Sassuolo comparée à Zlatan Ibrahimovic a eu un parcours inhabituel | Nouvelles du football

Gianluca Scamacca est en demande et il est facile de comprendre pourquoi. C’est un attaquant international italien de 6’5 “qui a marqué 16 fois en Serie A la saison dernière, un homme capable de toutes sortes de buts. La seule surprise est le chemin qu’il a emprunté jusqu’au sommet.

A 23 ans, Scamacca est à la fois phénomène précoce et floraison tardive. Identifié à 15 ans comme l’un des talents les plus brillants d’Europe, il s’est rendu à deux reprises aux Pays-Bas à l’adolescence à la recherche d’opportunités. Mais il était toujours prêté à Ascoli en Serie B à l’âge de 21 ans.

Maintenant, après avoir brillé pour Sassuolo, il n’est pas seulement considéré comme l’attaquant autour duquel l’Italie devrait construire son attaque, mais aussi comme un homme qui peut exiger des honoraires supérieurs à 40 millions de livres sterling étant donné qu’il pourrait bien être l’héritier de Zlatan Ibrahimovic. Le grand homme aux pieds dansants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth, sur la poursuite de l’attaquant de West Ham



La raison du retard de son émergence est déroutante compte tenu de sa charpente. C’est ce qui le rendait impossible à manquer en tant que jeune adolescent. Les défenseurs rebondiraient sur lui. Les gardiens étaient incapables d’arrêter ses tirs même s’ils se trouvaient sur leur chemin.

La seule partie difficile pour le jeune Scamacca a été de trouver un défi.

C’était au cœur de sa décision inhabituelle de quitter l’académie de Roma à 16 ans. Partir pour le PSV était une décision controversée – Scamacca avait déjà échangé la Lazio contre Roma quand il était jeune garçon – et considéré comme une condamnation accablante du développement de la jeunesse italienne.

Pour le PSV, et son directeur sportif Marcel Brands, c’était un coup d’éclat. “C’était un travail bien fait par Marcel”, a déclaré l’ancien entraîneur du Jong PSV, Pascal Jansen. Sports du ciel. “C’est lui qui a pris contact avec l’AS Roma. Les enfants italiens rêvent de jouer en Italie mais Gianluca est différent maintenant et il était différent à l’époque. Il cherche les défis.

“Nous l’avons repéré, nous y sommes allés, nous l’avons regardé et évidemment il jouait avec des enfants beaucoup plus petits qu’il ne l’était à l’époque parce qu’il est un grand garçon maintenant et il était un grand garçon à l’époque. Nous l’avons fait se sentir en confiance dans nous et il a choisi notre programme à Eindhoven.

“Ce que nous voyons normalement, ce sont des jeunes gars qui vont jouer contre l’Italie. Il est allé d’Italie en Hollande. Ce fut une étape difficile pour lui car aucun jeune joueur italien ne va en Hollande. Il a choisi de le faire. Nous avons eu beaucoup de chance qu’il ait choisi notre planifier.”

Scamacca savait qu’il devait être testé et cela ne se produisait pas à Rome. Le PSV a fourni la voie. Il a débuté avec les U17. “Il a marqué des buts.” Passé aux U19. “Il a marqué plus de buts.” Et a fait ses débuts professionnels peu après son 17e anniversaire.

Jansen était l’entraîneur qui a fait ses débuts à Scamacca avec Jong PSV, l’équipe U23 qui évoluait dans l’Eerste Divisie, le deuxième niveau du football aux Pays-Bas. Il est venu dans une victoire à l’extérieur contre VVV-Venlo en janvier 2016 lorsqu’il a remplacé Steven Bergwijn.

“C’était un garçon talentueux qui avait le côté physique”, explique Jansen. “Quand il était à l’AS Roma, il les a tous battus parce qu’il était physiquement beaucoup plus fort que n’importe qui d’autre sur le terrain. Le défi aux Pays-Bas était de développer sa compréhension du jeu.

Le défi en Hollande était de développer sa compréhension du jeu

“Quand il est venu en Hollande, nous l’avons mis au défi de s’assurer qu’il se développait et progressait également en termes de compréhension. La partie physique n’était pas un problème, mais la partie mentale était le défi – traiter avec des gars matures. Cela a pris un peu tandis que.”

Le corps était prêt mais l’esprit devait rattraper son retard.

Il avait du soutien. Mark van Bommel lui a parlé en italien. Ruud van Nistelrooy savait tout ce qu’il y avait à savoir sur le fait de marquer des buts. “Ils étaient des entraîneurs adjoints travaillant dans différents groupes d’âge. Van Nistelrooy avait un œil particulier pour les attaquants.”

Scamacca a depuis déclaré que l’intensité de l’entraînement était à un niveau qu’il n’avait jamais connu auparavant. “C’est le niveau des entraîneurs mais aussi de l’infrastructure. C’est bien organisé. Vous jouez contre les meilleurs talents de tout le pays. De bons matchs.”

Certaines des qualités de Scamacca étaient déjà évidentes à l’époque. “Son instinct devant le but était sa force à l’époque et c’est sa force maintenant. Il était fort avec sa tête, évidemment, parce que c’était la compétence qu’il avait développée dès son plus jeune âge.

D’autres aspects du jeu vers l’avant nécessitaient plus de travail à ce stade. “La vitesse du jeu et les capacités techniques étaient les principaux défis pour lui. Nous avons travaillé avec lui pour nous assurer que son jeu de jambes était prêt, son agilité, son toucher et son mouvement.”

Un an après ses débuts, Scamacca revient en Italie avec Sassuolo. D’autres mouvements de prêt à Cremonese et de retour aux Pays-Bas avec l’équipe d’Eredivisie PEC Zwolle ont apporté de l’expérience sinon des buts. Mais c’est ce déménagement à Ascoli qui a marqué un réel progrès.

Ses efforts là-bas lui ont valu un prêt à Gênes où ses huit buts en Serie A ont persuadé Sassuolo qu’il était prêt à réussir avec son club parent. Cette dernière saison a apporté des débuts seniors pour l’Italie et un niveau de performance qui correspond à cette promesse précoce.

Image:

Gianluca Scamacca marque avec une tête de marque pour Sassuolo contre Bologne





Il y a eu des buts de la tête comme on pouvait s’y attendre, mais aussi des frappes de l’extérieur de la surface, des volées féroces et des films mignons. Il y a un soupçon d’Ibrahimovic dans son jeu, quelque chose qui a été repris lorsqu’il a testé Gianluigi Donnarumma avec un coup de pied en ciseaux pour Gênes contre Milan.

“Il a toujours été un grand garçon”, dit Jansen.

Mais le grand garçon a maintenant grandi.

“Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il a gardé la foi dans le progrès et qu’il s’est développé. Au cours des dernières années, il a montré à tout le monde qu’il n’est pas seulement grand, mais qu’il comprend le jeu et est capable de jouer dans une ligue supérieure. .

“Il a poursuivi son rêve en Italie avec Sassuolo, a marqué ses buts et a joué pour l’équipe nationale. Il a très bien fait et cela ne me surprend pas qu’il soit sur le point de franchir une autre étape importante dans sa carrière car il est très attaquant de talent.”