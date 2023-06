Transfert de Bournemouth: Justin Kluivert achève le passage au Vitality Stadium de Roma | Nouvelles du football

Bournemouth a signé l’ailier Justin Kluivert du club italien Roma pour un montant non divulgué.

Le joueur de 24 ans, qui a été sélectionné deux fois par les Pays-Bas en 2018, a conclu un « contrat à long terme » au Vitality Stadium.

Il devient la première signature du club de Premier League depuis la nomination de l’entraîneur-chef Andoni Iraola suite au limogeage de Gary O’Neil.

Le directeur général de Bournemouth, Neill Blake, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir fait de Justin notre première signature avant la nouvelle saison. Il était convoité par un certain nombre de clubs à travers l’Europe et son arrivée est un signe de son ambition, qui n’a d’égale que la nôtre.

« Justin est un joueur offensif passionnant et polyvalent qui a le sens du but. Il est rapide, direct et possède un haut niveau de capacité technique.

« Bien qu’il n’ait que récemment eu 24 ans, Justin a une riche expérience et a joué au plus haut niveau national dans cinq pays différents.

Image:

Kluivert a rejoint la Roma en 2018 en provenance de l’Ajax





« Il a également joué en Ligue des champions et en Ligue Europa et a été sélectionné par son pays au niveau senior.

« Nous sommes tous impatients de travailler avec Justin, un joueur qui, selon nous, sera un excellent ajout à notre équipe et que nos supporters apprécieront de regarder. »

Kluivert, fils de l’ancien attaquant néerlandais Patrick Kluivert, a débuté sa carrière à l’Ajax avant de rejoindre la Serie A en 2018.

Il a marqué neuf buts en 68 matches avec la Roma et a passé la saison dernière en prêt à Valence après des périodes similaires avec le RB Leipzig et Nice.

Il a marqué huit buts et fourni deux passes décisives en 29 apparitions en Liga la saison dernière.

