Transfert d’Aleksandar Mitrovic: l’attaquant de Fulham s’apprête à achever le transfert d’Al Hilal après que les clubs se soient mis d’accord sur les frais | Nouvelles du centre de transfert

Aleksandar Mitrovic se rend en Arabie saoudite pour conclure un accord de plus de 46 millions de livres sterling avec Al Hilal, a confirmé le patron de Fulham, Marco Silva.

Mitrovic n’a pas été nommé dans l’équipe de Fulham pour sa défaite 3-0 à domicile contre Brentford samedi. Il est sur le point de signer un contrat de trois ans après avoir été autorisé à voler pour un examen médical.

L’international serbe a fait pression pour quitter Fulham cet été et avait précédemment déclaré à ses proches qu’il ne jouerait plus pour le club.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Silva a déclaré: « Il n’était pas dans l’équipe car il ne s’est pas entraîné avec l’équipe – il s’est blessé lors du dernier match.

« Sur son avenir, il est sur le point de quitter le club. J’ai eu des informations avant le match et maintenant la confirmation du club après le match qu’il est sur le point de quitter le club. Les deux clubs ont conclu un accord et c’est maintenant le moment pour finir avec Mitrovic dans notre club.

« Comme vous le savez, il a tout forcé pour quitter le club. Il voulait quitter le club. Jusqu’au moment où nous avions un accord financier, nous l’avons gardé dans notre club de football. Ils sont parvenus à un accord et c’est maintenant le moment pour nous de continuez à jouer et à travailler avec notre équipe. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Fulham contre Brentford en Premier League



Lorsqu’on lui a demandé si le processus avait perturbé les préparatifs de Fulham pour la nouvelle saison, Silva a déclaré: « Si vous demandez si c’est normal, non. Si vous me demandez que les joueurs de football devraient se comporter de cette manière, non. C’est une réponse facile. .

« Pas seulement la situation de Mitrovic, notre pré-saison n’était pas là où elle devrait être sur de nombreux aspects. Ce ne sera pas une excuse pour quoi que ce soit. La Premier League a commencé, je ne suis pas là pour trouver des excuses, juste que je le ferais comme si cela ne se reproduisait plus à l’avenir.

« Il l’a forcé, je pense que vous le savez tous, beaucoup d’entre vous l’ont signalé. Ce qu’il a fait est clair et il l’a forcé.

« Il connaît mon opinion, lui ai-je dit en privé.

« Les joueurs de football sont aussi des êtres humains. Toute la situation avec le marché, parfois leur réflexion porte sur tout ça parce que ce n’était pas seulement Mitrovic dans notre club de football. Les projecteurs étaient braqués sur lui mais ce n’était pas seulement Mitrovic.

« Ce que je veux lui dire, je l’ai déjà fait. Nous allons parler demain et dans deux jours parce que notre relation est là pour toujours. »

Fulham a ajouté l’attaquant Raul Jimenez plus tôt cet été, mais Silva a admis qu’ils essaieraient de trouver un remplaçant pour Mitrovic, qui a marqué 14 buts en championnat la saison dernière pour aider Fulham à terminer dans la première moitié de la Premier League.

Silva – qui a lui-même rejeté un transfert en Arabie saoudite cet été – a déclaré : « Pas seulement remplacer Mitrovic, malheureusement pour moi en tant que manager, nous avons quatre ou cinq joueurs à signer en 15 jours. La position d’attaquant et le marché des attaquants ne sont pas faciles. De nombreux clubs recherchent la même chose, nous allons faire de notre mieux pour y parvenir.

Image:

Aleksandar Mitrovic a marqué 14 buts en Premier League pour Fulham la saison dernière





« Nous devons trouver le bon joueur pour le remplacer. Sinon, nous allons affronter la Premier League avec les joueurs que nous avons ici.

« Si vous allez me demander si nous allons investir ? Nous sommes sûrs à 100 %. Si c’est juste dans un joueur ? Non. Nous devons investir dans plus. Si nous allons trouver le bon remplaçant ? Je Je ne suis pas sûr parce que le marché n’est pas facile. »

Mitrovic a rejoint Fulham, initialement prêté en février 2018, avant de signer définitivement pour environ 25 millions de livres sterling plus tard cette année-là.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.