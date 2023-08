Transfert d’Aleksandar Mitrovic: Fulham reçoit des frais de record du club alors que l’attaquant achève le transfert d’Al Hilal | Nouvelles du centre de transfert

Aleksandar Mitrovic a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Hilal dans le cadre d’un contrat record avec Fulham.

Mitrovic n’a pas été nommé dans l’équipe de Fulham pour sa défaite 3-0 à domicile contre Brentford samedi, le patron de Fulham confirmant après le match que l’international serbe était sur le point de sceller un transfert lucratif à Al Hilal.

Un communiqué de Fulham samedi soir disait: « Le club peut confirmer qu’Aleksandar Mitrović est parti ce soir pour rejoindre Al Hilal en Saudi Pro League moyennant des frais de transfert record du club.

« Le club avait accepté à contrecœur une offre révisée car le joueur avait toujours fait connaître son désir de partir.

« Mitrović a rejoint Fulham en janvier 2018, initialement dans le cadre d’un contrat de prêt avant de signer définitivement cet été-là. Lors de sa première saison, il a aidé les Merengues à remporter la finale des barrages du championnat, assurant une promotion en Premier League, la première de ses trois promotions. à la première division.

« Au cours de la campagne victorieuse du titre de champion du club 2021/22, il a marqué 43 fois pour établir le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de championnat anglais de 46 matchs, et égaler un record du club pour le plus grand nombre de buts marqués en une campagne.

« Nous souhaitons à Aleksandar tout le meilleur dans cette prochaine étape de sa carrière. »

Silva : Il a tout forcé pour partir

L'entraîneur-chef de Fulham, Marco Silva, a confirmé qu'Aleksandar Mitrovic quitterait le club après que le Serbe n'ait pas été inclus dans l'équipe pour son match contre Brentford.



Lors de sa conférence de presse d’après-match, Silva a déclaré: « Il n’était pas dans l’équipe car il ne s’est pas entraîné avec l’équipe – il s’est blessé lors du dernier match.

« Sur son avenir, il est sur le point de quitter le club. J’ai eu des informations avant le match et maintenant la confirmation du club après le match qu’il est sur le point de quitter le club. Les deux clubs ont conclu un accord et c’est maintenant le moment pour finir avec Mitrovic dans notre club.

« Comme vous le savez, il a tout forcé pour quitter le club. Il voulait quitter le club. Jusqu’au moment où nous avions un accord financier, nous l’avons gardé dans notre club de football. Ils sont parvenus à un accord et c’est maintenant le moment pour nous de continuez à jouer et à travailler avec notre équipe. »

Lorsqu’on lui a demandé si le processus avait perturbé les préparatifs de Fulham pour la nouvelle saison, Silva a déclaré: « Si vous demandez si c’est normal, non. Si vous me demandez que les joueurs de football devraient se comporter de cette manière, non. C’est une réponse facile. .

« Pas seulement la situation de Mitrovic, notre pré-saison n’était pas là où elle devrait être sur de nombreux aspects. Ce ne sera pas une excuse pour quoi que ce soit. La Premier League a commencé, je ne suis pas là pour trouver des excuses, juste que je le ferais comme si cela ne se reproduisait plus à l’avenir.

« Il l’a forcé, je pense que vous le savez tous, beaucoup d’entre vous l’ont signalé. Ce qu’il a fait est clair et il l’a forcé.

« Il connaît mon opinion, lui ai-je dit en privé.

Chronologie des transferts de Mitrovic 12 juillet – Sky Sports News révèle en exclusivité qu’Aleksandar Mitrovic a dit à Fulham qu’il voulait déménager à Al-Hilal, mais le club rejette une offre de 25,5 millions de livres sterling et insiste sur le fait qu’il n’est pas à vendre.

14 juillet – Al-Hilal réessaye avec une offre proche de 30 millions de livres sterling, mais la position de Fulham reste inchangée et l’offre est rejetée. Mitrovic exhorte à nouveau Fulham à envisager une vente avec un plaidoyer personnel adressé au directeur général Tony Khan.

19 juillet – Fulham adoucit sa position en plaçant une valorisation de 52 millions de livres sterling sur l’attaquant serbe. Le SSN apprend que Mitrovic a dit à ses proches qu’il ne jouerait plus jamais pour Fulham. Il menace de ne pas se rendre aux États-Unis lors de la tournée de pré-saison, mais accepte à contrecœur de poursuivre des pourparlers avec des représentants de la PFA.

22 juillet – Marco Silva révèle que Mitrovic s’entraîne loin de l’équipe avant leur match d’ouverture des Summer Series et confirme qu’il ne jouera pas. Le SSN comprend que c’est parce que Mitrovic reste mécontent que le club ne le vende pas.

5 août – Silva dit que Mitrovic sera réintégré dans l’équipe. L’attaquant ne donne pas suite à sa menace de ne plus jouer pour le club en participant à un match amical et à l’ouverture de la Premier League contre Everton. Le SSN comprend que Silva, qui entretient de bonnes relations avec le joueur, a joué un rôle clé pour le convaincre d’être professionnel alors qu’Al-Hilal continuait de pousser pour le déménagement.

15 août – Al-Hilal fait une troisième offre de plus de 46 millions de livres sterling et Fulham l’envisage.

19 août – Silva dit aux journalistes que Mitrovic est absent du match contre Brentford en raison d’une blessure à la cheville. Quelques heures plus tard, Fulham conclut un accord avec Al-Hilal d’une valeur de plus de 46 millions de livres sterling et accorde à Mitrovic ses souhaits. Il se rendra pour son examen médical dans les prochaines 24 heures et signera un contrat de trois ans. Silva confirme que Mitrovic quittera le club.

« Les joueurs de football sont aussi des êtres humains. Toute la situation avec le marché, parfois leur réflexion porte sur tout ça parce que ce n’était pas seulement Mitrovic dans notre club de football. Les projecteurs étaient braqués sur lui mais ce n’était pas seulement Mitrovic.

« Ce que je veux lui dire, je l’ai déjà fait. Nous allons parler demain et dans deux jours parce que notre relation est là pour toujours. »

Fulham a ajouté l’attaquant Raul Jimenez plus tôt cet été, mais Silva a admis qu’ils essaieraient de trouver un remplaçant pour Mitrovic, qui a marqué 14 buts en championnat la saison dernière pour aider Fulham à terminer dans la première moitié de la Premier League.

Silva – qui a lui-même rejeté un transfert en Arabie saoudite cet été – a déclaré : « Pas seulement remplacer Mitrovic, malheureusement pour moi en tant que manager, nous avons quatre ou cinq joueurs à signer en 15 jours. La position d’attaquant et le marché des attaquants ne sont pas faciles. De nombreux clubs recherchent la même chose, nous allons faire de notre mieux pour y parvenir.

Aleksandar Mitrovic a marqué 14 buts en Premier League pour Fulham la saison dernière





« Nous devons trouver le bon joueur pour le remplacer. Sinon, nous allons affronter la Premier League avec les joueurs que nous avons ici.

« Si vous allez me demander si nous allons investir ? Nous sommes sûrs à 100 %. Si c’est juste dans un joueur ? Non. Nous devons investir dans plus. Si nous allons trouver le bon remplaçant ? Je Je ne suis pas sûr parce que le marché n’est pas facile. »

Mitrovic a rejoint Fulham, initialement prêté en février 2018, avant de signer définitivement pour environ 25 millions de livres sterling plus tard cette année-là.

