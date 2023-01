Transférez les dernières nouvelles, les nouvelles de l’équipe et plus encore: compte à rebours du week-end de football – en direct

Le départ probable de Wood laissera Newcastle avec Alexander Isak et Callum Wilson comme options d’attaquant et Howe a souligné qu’un nouvel ajout dans la fenêtre de transfert de janvier doit être “le bon joueur”.

“Ensuite, cette saison, il a été excellent sur et en dehors du terrain en termes de leadership et de positivité et lorsqu’il n’est pas joué, vous ne pouvez donc pas sous-estimer le rôle qu’il a joué.

Après avoir pris deux mois pour même assister à un match après l’achat du club, la propriété de Ratcliffe à Nice peut être décrite comme “sans intervention”. Cependant, sa prise de décision au cours des trois dernières années – bien qu’indirectement via Rivère, qui reste une sorte de figure de proue du président, son frère et Brailsford – a conduit à la stagnation continue de Nice. L’objectif supposé de devenir le principal rival du PSG en Ligue 1 n’a jamais vraiment semblé se concrétiser. Au cours des 12 derniers mois seulement, Ineos a limogé Fournier, Favre et Galtier, tout en mettant à l’écart le populaire et précédemment couronné de succès Rivère.

Transfer news : l’attaquant des Wolves Goncalo Guedes a rejoint Benfica en prêt pour le reste de la saison. Le joueur de 26 ans n’a déménagé à Molineux de Valence que pour 27,5 millions de livres sterling cet été, mais le patron Julen Lopetegui l’a laissé partir. Cela vient après 18 apparitions et deux buts, dont contre Liverpool lors du match de la FA Cup qui a vu un but gagnant exclu de manière controversée.

Coin de la côte sud et Portsmouth ont nommé quelqu’un qui semble familier et pour qui les fans pourraient trouver facile de trouver une conversation qui lui convienne. Mousinho, formé à Notre Dame aux États-Unis, les Fighting Irish, est l’actuel président de la Professional Footballers Association – PFA, et joueur-entraîneur à Oxford United.

Shoots de reprise ou fausse aube ? Jürgen Klopp et Graham Potter espèrent désespérément que leurs victoires respectives 1-0 la dernière fois ont démontré le premier. Liverpool contre Chelsea peut manquer de ses conséquences habituelles, les équipes occupant les neuvième et 10e places du tableau et un gouffre de 10 points entre elles et la quatrième place, mais leurs managers ne seraient pas d’accord. Klopp a admis qu’il y aurait eu un véritable doute autour d’Anfield samedi si Liverpool avait répété ses efforts apprivoisés à Brighton lors de la rediffusion de la FA Cup aux Wolves. Un affichage amélioré d’une équipe très changée à Molineux, en particulier en termes de pressing et d’énergie de Liverpool, a laissé Klopp avec des dilemmes de sélection majeurs pour samedi ainsi qu’un regain d’optimisme. Potter était simplement soulagé après que Chelsea n’ait obtenu qu’une deuxième victoire en 10 matchs le week-end dernier contre Crystal Palace. Mykhaylo Mudryk pourrait être impliqué pour la première fois depuis son arrivée riche en argent du Shakhtar Donetsk alors que les visiteurs s’efforcent de trouver l’élan dont ils ont tant besoin. Andy Hunter

Quelqu’un se souvient de la coupe du monde ? De grands matchs, Lionel Messi, Gianni Infantino, la meilleure Coupe du monde de tous les temps soi-disant, et il y a seulement un mois mercredi. Et pourtant, au milieu d’un blizzard de football national, c’est presque oublié. Eh bien, surtout. C’est un GRAND week-end, et celui qui se termine avec Arsenal contre Manchester United dimanche, un match qui était autrefois le plus important de la Premier League mais qui a récemment perdu de son éclat par rapport à ces grands chelems Manchester City contre Liverpool. Beaucoup à venir là-dessus, bien qu’un manque de Casemiro ait fait basculer cette pièce maîtresse vers les leaders.

Quoi d’autre? Seulement sanglant Liverpool contre Chelsea le samedi midi. Les animaux blessés de Jurgen Klopp contre les all-stars de Todd Boehly. Puis vers les 15h, avec Bournemouth contre la forêt de Nottingham un six points de relégation. Leicester contre Brighton voit l’équipe de Brendan Rodgers sur le toboggan et Brighton voler. Southampton contre Aston Villa est le dernier test de l’acte de renaissance de Nathan Jones. West Ham contre Everton est une véritable bataille de qui perd, perd son emploi. Leeds contre Brentford est une bataille d’agitation et de muscle, jouée en même temps de Manchester City contre les loups. Ce qui nous ramène à la grande aux Emirats.

