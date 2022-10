Transférer Talk Man City pour bloquer le plan Haaland du Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man City arrêtera le coup du Real Madrid pour Haaland

Le Real Madrid veut signer Erling Haaland de Manchester City en utilisant une clause de libération qui deviendra active en 2024, mais les champions de Premier League viseront à contrecarrer le plan.

Selon El Chiringuito TV, l’attaquant de 22 ans peut être signé pour 200 millions d’euros en 2024 en raison d’une clause qui a été négociée dans son contrat lorsqu’il a rejoint City depuis le Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros cet été.

Cependant, Mundo Deportivo révèle que l’équipe de Pep Guardiola travaille déjà sur une décision de remettre à Haaland un nouvel accord qui annulerait la future clause. Étant donné qu’il gagne environ 375 000 £ par semaine, les Citizens devront peut-être faire de l’international norvégien leur revenu le plus élevé s’ils veulent le persuader de rester.

Haaland a marqué un tour du chapeau contre Manchester United dimanche pour un total de 14 buts en seulement huit matchs jusqu’à présent, à seulement neuf d’égaler le décompte du Soulier d’or de l’an dernier.

09.21 BST : Attaquant du Club Bruges Ferran Jutgla dit qu’il n’a aucune rancune envers l’ancien club de Barcelone et n’exclut pas un retour au Camp Nou à l’avenir.

Jutgla a rejoint Bruges cet été dans le cadre d’un transfert de 5 millions d’euros du Barça. Un jeune produit de La Masia, le joueur de 23 ans a marqué six buts en championnat belge et deux en Ligue des champions, dont lors de la victoire 2-0 de mardi contre l’Atletico Madrid.

“Je dois tout au Barça car cela m’a permis d’être là où je suis en ce moment”, a-t-il déclaré El Larguero. “Je souhaite le meilleur pour le Barça. Je ne fais que suivre mon chemin. Je suis venu ici désireux de grandir et d’apprendre. Je sais que si je travaille dur, si je suis discipliné et que je donne tout, de bonnes choses se produiront. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un jour de retourner au Barca, il a déclaré: “Je suis concentré sur le présent et sur l’avenir, on ne sait jamais. Nous aimons tous jouer et nous sentir valorisés. Je me sens valorisé ici.”

08h43 BST : Le Bayer Leverkusen envisage de limoger le manager Gerardo Seoane et envisage de le nommer Xabi Alonso comme son remplaçant, des sources ont déclaré à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN.

Seoane sera responsable du match du groupe B de la Ligue des champions de Leverkusen avec le FC Porto mardi, mais son avenir est incertain après un mauvais début de saison de Bundesliga avec le club assis 17e après avoir récolté cinq points en huit matchs.

Alonso est au chômage depuis qu’il a quitté la Real Sociedad B en mai après trois années réussies à la tête de l’équipe. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il serait heureux de relever le défi de renverser la saison de Leverkusen.

Seoane a dirigé Leverkusen vers une troisième place en Bundesliga lors de sa première campagne l’année dernière, se qualifiant pour la Ligue des champions, mais ils ont eu du mal jusqu’à présent cette saison.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Alonso est devenu l’un des principaux candidats pour remplacer Seoane au cours de la semaine dernière.

L’Allemand Sport1 a rapporté que Leverkusen avait contacté Thomas Tuchequi a été limogé par Chelsea le mois dernier, mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a refusé l’approche.

08h00 BST : Manchester United est prêt pour Cristiano Ronaldo de tenter à nouveau de quitter le club en janvier si l’attaquant ne peut pas regagner sa place dans l’équipe d’Erik ten Hag, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Ronaldo, 37 ans, était un remplaçant inutilisé pour la défaite 6-3 à Manchester City et n’a pas commencé un match de Premier League depuis la défaite 4-0 contre Brentford en août.

Il tenait à quitter Old Trafford cet été, et United est conscient qu’il pourrait envisager de déménager en janvier dans le but de trouver un football régulier en équipe première.

Les règles de l’UEFA permettraient à Ronaldo de signer pour une équipe en Ligue des champions en janvier et de jouer dans les huitièmes de finale de la nouvelle année malgré avoir fait deux apparitions pour United en Ligue Europa cette saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’attitude de Ronaldo envers l’entraînement et les matchs a été exemplaire depuis qu’il est devenu clair qu’il devrait rester au-delà de la date limite de transfert, mais il cherche désespérément à tirer le meilleur parti de ses dernières années au sommet.

Il a marqué un but en huit matchs cette saison et a pris du retard sur Marcus Rashford et Anthony Martial dans l’ordre hiérarchique.

PAPIER GOSSIP

– Discussions concernant un éventuel accord d’échange entre l’AC Milan et Chelsea pour Raphaël Léao pourrait avoir lieu, selon Calciomercato. La Rossoneri s’intéressent aux deux Christian Pulišić et Callum Hudson-Odoi, mais il est rapporté qu’ils voudraient également que des frais de 90 millions d’euros soient inclus dans le cadre d’un accord pour envoyer Leao à Stamford Bridge. Leao, 23 ans, a contribué à huit buts en sept matches de Serie A cette saison et était sur le radar de l’équipe de Premier League vers la fin du mercato estival.

– L’AS Roma est confiant de signer Nicolas Zaniolo à un nouvel accord à long terme, révèle Gazzetta dello Sport. L’intérêt pour le milieu de terrain offensif de 23 ans a vu l’équipe de Jose Mourinho agir rapidement pour assurer l’avenir de Zaniolo. Il est rapporté qu’ils sont maintenant sur le point de parvenir à un accord complet sur un nouvel accord de cinq ans qui verra le joueur gagner 4 millions d’euros par saison jusqu’en 2027.

– La course s’intensifie pour la star de l’Ajax Amsterdam Mohammed Kudusselon Image. Dortmund, Tottenham Hotspur et Everton ont tous été liés à l’attaquant de 22 ans, qui a été dans une forme impressionnante cette saison. Kudus a marqué sept buts en cinq titularisations en Eredivisie et en Ligue des champions, et pourrait être disponible moyennant des frais de transfert d’environ 10 millions d’euros.

– Gaël Kakuta s’apprête à basculer vers Amiens, comprend Radio France. L’ailier de Lens, âgé de 31 ans, a eu du mal à engranger des minutes régulières en équipe première cette saison, n’ayant fait que trois apparitions dans toutes les compétitions. Kakuta aurait déjà conclu un accord avec le club de Ligue 2, où il avait déjà connu une période réussie lors de la campagne 2019-20 de Ligue 1.

– Victor Wanyama quittera le CF Montréal de la Major League Soccer à la fin de la saison, rapporte Tom Bogert de MLSsoccer.com. L’ancien milieu de terrain de Tottenham a été un contributeur clé pour l’équipe canadienne depuis son arrivée en 2019.