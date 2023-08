Transférer l’actualité EN DIRECT : Dier pourrait rejoindre Kane au Bayern alors que Gallagher est également lié, Man United soumet l’offre de Cucurella, Lukaku se rapproche de la sortie du prêt de Chelsea

Les loups ont permis à l’international portugais Goncalo Guedes de revenir à Benfica en prêt, ce qui pourrait permettre à Gary O’Neil de renforcer son équipe dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Guedes, 26 ans, n’a jamais réussi à s’installer dans le Pays Noir depuis son transfert de 27 millions de livres sterling en provenance de Valence l’été dernier, et a rejoint Benfica en prêt en janvier dernier avant qu’une blessure au genou ne mette fin prématurément à sa saison en mars.

Alors que les Wolves se préparent à la possible perte de Matheus Nunes face à Manchester City avant la date limite de transfert de vendredi, le directeur sportif Matt Hobbs a déclaré que le prêt de Guedes, qui durera toute la saison, libérerait de l’espace sur la masse salariale de Molineux qui pourrait être utilisé à d’autres fins. offres.

« Après la période difficile que Goncalo a vécue avec sa blessure l’année dernière, il est important pour lui de sortir et d’obtenir le plus de minutes possible, dans un environnement qu’il connaît bien, dans un club qui le connaît bien – ils ont joué un grand rôle de sa réadaptation, c’est donc une décision logique », a déclaré Hobbs.

« Nous devions nous assurer qu’il jouerait suffisamment et avec toutes les compétitions auxquelles Benfica participe, il va jouer beaucoup de matchs. Il vient de devenir père pour la première fois et a maintenant un fils là-bas, il sera donc heureux en dehors du terrain, ce qui, espérons-le, lui permettra d’y jouer.

« De plus, le fait que nous puissions utiliser son salaire pour, espérons-le, compléter d’autres offres la semaine dernière (de la fenêtre) ne peut être que positif pour nous. Cela libère de l’argent pour le dépenser ailleurs et lui donne la possibilité de jouer à des jeux.