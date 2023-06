Transférer des réalités alternatives pour les meilleures équipes de Premier League

Il est facile d’oublier qu’à un moment donné, Lionel Messi aurait pu rejoindre Manchester City, tandis qu’Erling Haaland aurait pu se retrouver de l’autre côté de la ville à Manchester United. Est-ce que tout le cours de l’histoire de la Premier League aurait changé si Cristiano Ronaldo avait déménagé à Arsenal au lieu de United en 2003 ?

Ici, nous choisissons les meilleurs transferts « et si » pour les plus grands clubs d’Angleterre qui auraient pu avoir des ramifications majeures – bonnes ou mauvaises – sur l’avenir de chaque équipe ces dernières années.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

HOMME VILLE: Et s’ils avaient signé Messi en 2020 ?

Cinq titres en six ans (et le triplé cette saison) suggèrent que City a bien fait sans signer Messi, mais le club était prêt à dépenser 100 millions de livres sterling pour l’amener à l’Etihad de Barcelone en 2020 – un an avant qu’il ne le fasse à contrecœur. quitter son club d’enfance pour rejoindre le Paris Saint-Germain en transfert gratuit. Messi est sans doute le plus grand joueur de tous les temps et aurait sûrement gardé City dans les titres, faisant peut-être même la différence dans l’insaisissable Ligue des champions un peu plus tôt.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le club n’aurait pas déménagé pour 20,8 millions de livres sterling pour l’ailier Ferran Torres, mais aurait également pu manquer le défenseur de 61,6 millions de livres sterling Ruben Dias en raison de limitations financières cette année-là, ce qui aurait été une énorme erreur étant donné qu’il a été l’un des meilleurs. défenseurs en Premier League. Jack Grealish n’aurait pas non plus fait un déménagement de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa en 2021.

Messi aurait pu prospérer sous Pep Guardiola et la marque de City (qui a souffert contre ses rivaux dans le monde) aurait eu un énorme coup dans le bras. Mais autant cela aurait été une joie de voir Messi se tester en Premier League, City a probablement fait le bon choix sur celui-ci.

Cristiano Ronaldo était sur le point de rejoindre Arsenal en 2003 mais a plutôt déménagé à Man United. Alex Livesey/Getty Images

ARSENAL: Et si Ronaldo avait rejoint à la place de Man United en 2003 ?

Celui-ci aurait pu changer tout le cours de la Premier League telle que nous la connaissons. Alors que Ronaldo a remporté trois titres consécutifs (2006-2009) à United et a noué une relation père-fils avec le manager Sir Alex Ferguson, il est facile de l’imaginer faire de même avec Arsene Wenger et Arsenal. Et il aurait pu le faire !

Les artilleurs étaient « à un pas de faire atterrir l’adolescent du Sporting CP avant que Ferguson ne l’arrache pour 12,24 millions de livres sterling après avoir repéré son talent lors d’une rencontre de pré-saison contre United en 2003. Mais, depuis leur saison « Invincibles » en 2003-04, le club n’a pas remporté un autre titre .

L’international portugais aurait précipité la fin de la carrière de Freddie Ljungberg sur l’aile droite, mais il est également possible que Wenger ait pu le transformer en attaquant central pour remplacer Thierry Henry en 2006. Est-il possible qu’il ait pu marquer encore plus de buts dans sa carrière ? de ce poste ? Quoi qu’il en soit, il aurait fini par se retrouver au Real Madrid.

CHELSEA: Et si Steven Gerrard l’avait rejoint en 2005 ?

La légende de Liverpool Steven Gerrard joue dans le bleu de Chelsea ? Cela semble difficile à imaginer, mais c’était sur le point de se produire avant que le milieu de terrain anglais ne fasse demi-tour et choisisse de rester à Anfield.

Chelsea (financé par les millions de propriétaires Roman Abramovich) a fait un mouvement de 37,5 millions de livres sterling et Gerrard a été tenté après avoir remporté la Ligue des champions après cet incroyable retour à Istanbul. Sans doute le plus grand joueur de Premier League à n’avoir jamais remporté la Premier League, Gerrard aurait sûrement soulevé plus d’argenterie à Chelsea et, jouant avec Frank Lampard, aurait pu former l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps avec Claude Makelele derrière eux. Le 4-3-3 de Jose Mourinho aurait certainement tiré le meilleur parti de la paire, contrairement à leurs efforts dans un 4-4-2 avec l’équipe nationale d’Angleterre.

Chelsea a remporté des titres consécutifs en 2004-05 et 2005-06 sans Gerrard, mais s’ils l’avaient signé, ils n’en auraient peut-être pas remporté un seul de plus au cours des huit prochaines années. Ils auraient été dominants. Et il ne pourrait plus marcher dans les rues de Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer voulait que Man United fasse un geste pour un adolescent Erling Haaland. Ross Parker/Groupe SNS via Getty Images

HOMME UNI: Et si Ole Gunnar Solskjaer avait débarqué Haaland en 2018 ?

Solskjaer a dirigé un adolescent Haaland du côté norvégien de Molde avant de devenir une superstar avec le FC Salzburg, le Borussia Dortmund et maintenant Man City, qu’il a rejoint pour 52 millions de livres sterling l’été dernier. Mais l’ancien manager de United dit qu’il a dit au club signer l’attaquant pour 4 millions de livres sterling en 2018 avant de prendre ses fonctions à Old Trafford en décembre, seulement pour qu’ils refusent. Les 52 buts de Haaland en 53 matchs cette saison à City (plus 86 en 89 à Dortmund et 29 en 27 à Salzbourg) suggèrent qu’il aurait eu un impact considérable à United, même à un jeune âge.

Peut-être que Haaland a fait exactement ce qui était nécessaire pour son développement en choisissant une augmentation progressive de la qualité, plutôt que d’être jeté dans la vie de Premier League à 18 ans, d’autant plus que Mourinho aurait été son premier manager. La vie dans l’autocuiseur d’Old Trafford s’est avérée trop difficile pour de nombreux jeunes joueurs et les relations de Haaland’s City (son père Alfie a joué pour eux de 2000 à 2003) ne lui auraient pas laissé beaucoup de temps pour s’installer avec les fans. Aurait-il remporté le triplé lors de sa première saison? Peu probable.

LIVERPOOL: Et si Philippe Coutinho était resté en 2018 ?

Coutinho aurait sûrement été plus heureux s’il n’avait jamais quitté Anfield en janvier 2018. Le milieu de terrain brésilien a atteint le double du nombre de buts lors de ses trois dernières saisons (2015-2018) et était considéré comme l’un des meilleurs avant que son transfert de 135 millions de livres sterling à Barcelone ne soit ruiné. sa carrière – malgré le fait qu’il ait ramassé l’argenterie (2x titres de LaLiga, 1x Copa del Rey au Camp Nou; 1x Bundesliga, 1x DFB Pokal et 1x Ligue des champions en prêt au Bayern) pour lequel il est parti.

Liverpool a utilisé l’argent pour faire venir Virgil van Dijk (75 millions de livres sterling), Fabinho (40 millions de livres sterling) et Alisson (56 millions de livres sterling). Sans la force en profondeur de ces joueurs, le club n’aurait pas mis fin à sa longue sécheresse du titre de Premier League ou n’aurait probablement pas non plus remporté la Ligue des champions 2019. Coutinho était classe en chemise rouge, mais c’était la bonne décision de le laisser partir.

Pourtant, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré à Coutinho en mai 2017 : « Restez ici et ils finiront par construire une statue en votre honneur. Allez ailleurs, à Barcelone, au Bayern Munich, au Real Madrid, et vous ne serez qu’un autre joueur. Ici, vous pouvez être quelque chose de plus. » Alors peut-être qu’il aurait eu une statue à l’extérieur d’Anfield s’il était resté.

jouer 0:31 Le sport que Harry Kane aimerait pratiquer après sa retraite Harry Kane dit à Michael Strahan qu’il aimerait essayer comme botteur dans la NFL après la fin de sa carrière de footballeur.

TOTTENHAM: Et si Harry Kane avait rejoint Man City en 2021 ?

Dans cette réalité alternative, nous supposons que City n’a pas signé Messi un an plus tôt, et à la place, ils choisissent de dépenser 150 millions de livres sterling pour faire venir Kane de Tottenham Hotspur au lieu de 100 millions de livres sterling pour signer Grealish. City aurait pu rater Haaland la saison suivante s’ils avaient choisi Kane, mais laissez-moi également évoquer cette possibilité : ils les jouent tous les deux ensemble. Kane dans un rôle n ° 10, où il a souvent dérivé ces dernières années de toute façon, et Haaland devant lui.

Tottenham perd son étoile mais utilise les 150 millions de livres sterling pour faire un trou dans sa poche pour signer Tammy Abraham de Chelsea (avant qu’il ne rejoigne la Roma), ou peut-être Ollie Watkins d’Aston Villa, tous deux pour environ 40 millions de livres sterling. De plus, ils ont encore 100 millions de livres sterling pour renforcer leur profondeur autour du reste de l’équipe et alors que 2021-22 était dominé par la qualité de Liverpool et de City, les Spurs se seraient mis dans une bien meilleure position pour monter un défi parmi les quatre premiers cette saison. .

Oui, ils perdent une légende. Leur meilleur buteur de tous les temps. Mais Kane aurait un titre de Premier League dans son armoire à trophées (il aurait peut-être acheté une armoire à trophées) et les Spurs se seraient mis en place pour être moins dépendants d’un joueur.