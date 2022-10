Transférer de l’argent dans un monde numérique

“Le dénominateur commun à presque tous les changements de comportement post-pandémique est l’importance croissante des paiements numériques”, déclare Paul Fabara, vice-président exécutif et directeur des risques chez Visa, dont les réseaux mondiaux ont traité environ 13 000 milliards de dollars valeur des transactions l’an dernier.

“Covid a forcé un marché qui était déjà en croissance à s’accélérer considérablement”, explique Fabara. Selon le Base de données Global Findex de la Banque mondiale. Ce nombre comprend 71 % des adultes des pays en développement. Dans les économies à revenu élevé, près de 95 % des adultes ont effectué ou reçu des paiements numériques en 2021. En Inde, 80 millions d’adultes ont effectué leur premier paiement numérique pendant la pandémie ; en Chine, 100 millions.

Les fraudeurs sont réputés pour aller là où se trouve l’argent et leurs activités en ligne se développent parallèlement à la croissance des transactions numériques. Les pertes annuelles dues à la cybercriminalité aux États-Unis ont presque doublé entre 2019 et 2021, passant de 3,5 milliards de dollars à 6,9 milliards de dollars, selon le Rapport sur la criminalité sur Internet du FBI pour 2021. Renforcer le cyberespace contre le vol et la fraude a toujours été urgent, et le boom post-pandémique des transactions a intensifié les choses.

Piloter les transactions numériques

Les clients interentreprises commencent à exiger les mêmes transactions transparentes en temps réel auxquelles ils s’attendent en tant que consommateurs, déclare Aaron Press, directeur de recherche sur les stratégies de paiement mondiales chez IDC, qui suit le développement et l’adoption des paiements en temps réel. “Si vous pensez à la façon dont vous magasinez en ligne pour des choses personnelles ou payez vos amis à l’aide d’une application mobile à mobile, ces attentes se retrouvent dans l’environnement commercial”, dit-il.

Les transactions numériques de bout en bout sont là pour rester. Une enquête MIT Technology Review Insights auprès de chefs d’entreprise mondiaux a révélé un grand intérêt pour les technologies de paiement numérique dans tous les types et toutes les tailles d’entreprises. Bien que 36 % des répondants commencent tout juste à utiliser les paiements numériques, 43 % prévoient d’étendre leurs offres au cours des 18 prochains mois, et beaucoup s’aventurent dans les transactions transfrontalières (37 %) et la crypto-monnaie (18 %).

Qu’est-ce qui pousse les entreprises à adopter des paiements entièrement numériques ? La plus grande part des réponses à l’enquête, 70 %, indique que les entreprises accordent la priorité à l’amélioration de l’expérience client en offrant plusieurs options de paiement et en faisant gagner du temps aux clients. Les répondants veulent les avantages des améliorations opérationnelles (48 %) et des réductions des coûts de traitement (37 %). Beaucoup souhaitent des options élargies pour sécuriser les paiements (36%) et des offres personnalisées aux clients (35%).

“Les paiements numériques sont plus efficaces et réduisent considérablement les erreurs”, déclare Press. “Vous êtes beaucoup moins susceptible de remplir quelque chose dans le mauvais sens, car il existe des freins et contrepoids dans le système.”

