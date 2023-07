Transfer Talk: Yunus Musah de l’USMNT à l’AC Milan via Valence?

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Musah de l’USMNT s’approche du déménagement à Milan

Milieu de terrain de l’USMNT et de Valence Yunus Musah est proche d’un transfert à l’AC Milan, selon Nicolas Schira.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le jeune homme de 20 ans aurait convenu de conditions personnelles avec le Rossoneriaprès avoir accepté de signer un contrat de quatre ans pour passer de l’Estadio Mestalla au San Siro.

On pense que deux clubs de Premier League se sont intéressés à lui, mais Musah a clairement indiqué sa préférence de vouloir rejoindre l’équipe de Serie A. S’il termine le mouvement, il rejoindra son compatriote Christian Pulisic, qui a signé de Chelsea plus tôt ce mois-ci.

Los Che ont déjà été signalés comme recherchant des honoraires de l’ordre de 25 millions d’euros (28 millions de dollars) pour se séparer de Musah, qui a été un artiste hors pair pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar la saison dernière.

Le milieu de terrain de Valence et de l’USMNT, Yunus Musah, est sur le point de rejoindre l’AC Milan. John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– L’Atletico Madrid envisage de signer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Veratti être une option prioritaire, rapporte Gazzetta dello Sport. Le PSG est prêt à écouter les offres pour le joueur de 30 ans, mais chercherait des frais de transfert d’au moins 80 millions d’euros avant d’accepter de laisser partir le meneur de jeu italien. Verratti suscite également l’intérêt de Liverpool et de Chelsea.

– Le Bayern Munich est prêt à déménager Josué Kimmich cet été, selon Botteur. Le joueur de 28 ans, qui a été lié à Barcelone, était auparavant considéré comme intouchable par la hiérarchie de l’Allianz Arena, mais ils seraient désormais prêts à se séparer de lui s’ils recevaient une offre « lucrative ». Il a disputé 33 matches de championnat la saison dernière.

– Un accord se rapproche entre Newcastle United et Leicester City alors que les pourparlers se poursuivent sur l’ailier Harvey Barnes, rapports Ben Jacobs, journaliste de CBS. Il est rapporté que les deux clubs discutent d’une redevance supérieure à 35 millions de livres sterling, le manager de Newcastle, Eddie Howe, souhaitant décrocher la star des Foxes cet été.

– Milieu de terrain du Paris Saint Germain Xavier Simons devrait rejoindre le RB Leipzig, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 20 ans, qui est revenu au Parc des Princes cet été, rejoindra le club de Bundesliga jusqu’à la fin de la saison, bien que l’accord n’inclue pas d’option qui lui permettrait de les rejoindre définitivement. Il a été un joueur hors pair pour le PSV Eindhoven la saison dernière, contribuant à 27 buts en 34 matchs d’Eredivisie.

– Fulham a émis un avertissement sans intervention à West Ham United concernant le milieu de terrain défensif João Palhinhaécrit Initié du football. Les Hammers ont cherché à négocier un moyen de le signer, mais après que les Cottagers ont refusé une offre de 45 millions de livres sterling, il semble qu’ils n’aient pas l’intention de déplacer l’international portugais de 28 ans, avec quatre ans restants. son contrat.