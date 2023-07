Transfer Talk: West Ham veut que Goretzka remplace Rice

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Un complot de West Ham pour Goretzka

West Ham United a identifié le milieu de terrain du Bayern Munich Léon Goretzka en remplacement potentiel de Declan Rice, selon Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

Les champions de Bundesliga seraient disposés à déplacer le joueur de 28 ans cet été, le manager du Bayern Thomas Tuchel évaluant le marché pour un nouveau n ° 6.

Cependant, malgré la hiérarchie de l’Allianz Arena à la recherche d’une offre de l’ordre de 50 millions d’euros, Goretzka a jusqu’à présent été catégorique sur son désir de rester au club et a rejeté les demandes de discuter de conditions personnelles avec lui.

Goretzka a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe en Bundesliga la saison dernière, contribuant à cinq buts en 27 matches de championnat, et il reste encore trois ans à son contrat, après avoir signé une prolongation de cinq ans en 2021.

Les Hammers ont également été liés à un déménagement pour Fulham João Palhinha.

West Ham pourrait décrocher le coup de transfert de l’été s’il parvient à attirer la star du Bayern Munich, Leon Goretzka, en Premier League. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United envisage de déménager pour le milieu de terrain défensif de la Fiorentina Sofiane Amrabatécrit Fabrice Romano. Le manager Erik ten Hag serait désireux de renforcer les options de milieu de terrain de United, avec Donny van de Beek et Fred devrait quitter Old Trafford cet été, et la dernière en date indique que l’international marocain de 26 ans fait partie de leurs options potentielles. Cependant, il est rapporté que Man United se concentre d’abord sur un mouvement pour un attaquant.

– Attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane n’est pas intéressé par un déménagement au Paris Saint-Germain, rapporte le Télégraphe. Le joueur de 29 ans, qui a été lié à un transfert au Bayern Munich, est devenu une priorité pour le PSG cet été et, malgré des informations suggérant qu’ils feraient une offre importante aux Spurs, il semble qu’il ne soit pas actuellement ouvert. à un basculement vers le Parc des Princes.

– Deux équipes de Premier League cherchent à acquérir l’international italien de Leeds United Wilfried Gnontorévèle Nicolas Schira. Aston Villa et Everton seraient tous deux désireux de décrocher le joueur de 19 ans, les Toffees proposant un contrat de 18 millions d’euros comprenant 6 millions d’euros de bonus. Il a contribué à six buts en 24 matches de championnat la saison dernière.

– Ailier de Manchester City Riyad Mahrez est sur le point de rejoindre le club saoudien de la Pro League Al Ahli pour un montant de 30 millions de livres sterling, rapporte le Athlétique. Un examen médical aurait été préparé pour le joueur de 32 ans cette semaine, tandis que les Citizens évaluent déjà le marché pour des remplaçants potentiels. On dit qu’ils cherchent également à donner la priorité au maintien Bernardo Silva au club alors que l’incertitude continue d’entourer son avenir.

– Des progrès ont été faits entre Marseille et l’attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyangselon Marché du pied. Le joueur de 34 ans fait partie des joueurs qui pourraient être transférés de Stamford Bridge cet été, et il est rapporté qu’il est sur le point de parvenir à un accord complet sur des conditions personnelles, après avoir été impressionné par le projet que l’équipe de Ligue 1 a proposé. à lui. Les pourparlers n’ont pas encore commencé sur les frais de transfert.

– Milieu de terrain de l’équipe nationale des États-Unis Alan Sonora a vu son contrat avec le FC Juarez résilié d’un commun accord lundi, a annoncé l’équipe de Liga MX. Sonora, qui faisait partie de l’alignement de l’USMNT Gold Cup, a rejoint le FC Juarez en février et n’a disputé que huit matchs (trois en entrée) et est maintenant agent libre.