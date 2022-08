Transfer Talk – Wesley Fofana de Chelsea bouge alors que Leicester tient pour 80 millions

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Les renards attendent 80 millions de livres sterling pour Fofana

Chelsea a convenu de conditions personnelles avec Wesley Fofanamais leur décision pour le défenseur central pourrait être annulée par les demandes de transfert de Leicester City.

La Courrier rapporte que si l’équipe de Thomas Tuchel a fait des offres de 60 millions de livres sterling et 65 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans, les Foxes ne sont pas disposés à laisser le défenseur français partir pour moins de 80 millions de livres sterling.

Fofana n’est que l’un des nombreux joueurs de Leicester qui, selon les rumeurs, quitteraient le King Power Stadium, avec le maestro du milieu de terrain James Madison apparemment sur le radar de Newcastle United et Youri Tielemans suivi par Arsenal. Les trois joueurs ont débuté lors de la défaite 4-2 de samedi contre les Gunners, et il reste à voir si l’un d’eux fera partie de l’équipe de Brendan Rodgers une fois la fenêtre de transfert fermée.

Défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol a été présenté comme une alternative potentielle si Chelsea et Leicester ne peuvent pas s’entendre sur les conditions de Fofana.

Chelsea a convenu des conditions avec Wesley Fofana, mais leur décision pour le défenseur pourrait être annulée par les demandes de Leicester. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Xavi Hernandez a insisté sur le fait que Frenkie de Jong est un joueur “important” de Barcelone après le match nul 0-0 de samedi contre le Rayo Vallecano, mais cela ne s’est pas arrêté Métro d’avoir signalé que l’international néerlandais était en route pour Manchester United. Le point de vente indique que le joueur de 25 ans a dit à ses coéquipiers du Barça qu’il déménagerait probablement à Old Trafford.

– Manchester City ne signera pas seulement l’arrière gauche d’Anderlecht Sergio Gomezmais fera également un jeu pour Arsenal Kieran Tierney. C’est selon le Courrierqui indique que l’équipe de Pep Guardiola n’a pas encore fait d’offre officielle pour l’international écossais, mais “surveille la situation”.

– Marcus Rashford L’avenir de Manchester United reste assombri par divers rapports liant l’attaquant à un déménagement ou insistant sur le fait qu’il restera sur place. La L’heure du dimanche dit que le Paris Saint-Germain veut que Rashford soit le partenaire à long terme de Kylian Mbappe, tandis que le Courrier dit qu’Erik ten Hag n’a aucun intérêt à faire avancer la star anglaise.

– Fabrice Romano dit que Barcelone Memphis Depay se rapproche d’un déménagement à la Juventus. Les pourparlers seraient à des “étapes clés” alors que l’ancien homme de Lyon et de Man United cherche un moyen de sortir du Camp Nou.