La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kyle Walker s’apprête à quitter Man City pour le Bayern Munich

Défenseur de Manchester City Kyle Walker est impatient de rejoindre définitivement le Bayern Munich, avec des discussions avancées entre lui et les champions allemands, rapporte Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg.

Il a été rapporté que le joueur de 33 ans aimerait quitter l’Etihad cet été après six ans à Man City, après une saison difficile où Walker a lutté pendant des minutes constantes sous la direction de Pep Guardiola. Walker n’a pas pris le départ du triomphe final de la Ligue des champions contre l’Internazionale, Manuel Akanji étant favorisé devant Walker, ce qui a laissé l’international anglais ouvert à un départ.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Mbappe utilise-t-il les tactiques contractuelles de Lebron ?

Le rapport révèle que bien que Manchester City et le Bayern Munich ne soient pas encore parvenus à un accord, toutes les parties sont optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord, l’entraîneur-chef du Bayern Thomas Tuchel s’avérant essentiel pour convaincre Walker de rejoindre le club bavarois.

Les champions de Premier League seront impatients de décharger Walker cet été pour s’assurer qu’il ne partira pas en transfert gratuit l’année prochaine, l’arrière droit n’ayant plus qu’un an sur son contrat actuel.

Walker a également été lié à un retour dans son club d’enfance Sheffield United, cependant, cela semble désormais peu probable, les Blades étant incapables d’offrir le football de la Ligue des champions.

Kyle Walker cherche à s’éloigner de Manchester City et il semble que le Bayern Munich soit sa destination préférée. Brendan Moran – Sportsfile/UEFA via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan a jeté son dévolu sur l’ailier de Chelsea Christian Pulišićrapport Calciomercato. Le joueur de 24 ans a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge, et après avoir marqué un seul but la saison dernière, il pourrait être sur le point de quitter le club cet été. Le rapport suggère qu’en plus de discuter d’un déménagement pour le milieu de terrain de Chelsea Carney Chukwuemekales deux clubs se rencontreront pour discuter d’un accord potentiel pour Pulisic, l’international américain étant éventuellement ouvert à un transfert de prêt à San Siro.

– Liverpool surveille la situation du milieu de terrain offensif de Crystal Palace Eberechi Ezepar Ekrem Konour. Le joueur de 24 ans a marqué 10 buts, ainsi que quatre passes décisives, en Premier League la saison dernière, attirant l’attention de nombreux grands clubs dans le processus. Eze est sous contrat à Selhurst Park jusqu’en 2025, ce qui suggère que les Reds devront puiser profondément dans leurs poches pour s’assurer les services de l’international anglais récemment sélectionné.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

– Hakim Ziyech se rapproche d’une sortie de Chelsea, les négociations progressant bien entre le milieu de terrain et Al Nassr, selon Fabrice Romano. La tenue de l’ouest de Londres souhaite qu’un accord soit conclu et souhaite que le déménagement soit achevé la semaine prochaine. Le joueur de 30 ans aimerait le transfert, avec un déménagement à Al Nassr offrant au Marocain la chance de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ziyech a eu du mal à Stamford Bridge, depuis son départ de l’Ajax en 2020, ce qui a laissé les Blues heureux de se séparer du milieu de terrain.

– Attaquant de West Ham Gianluca Scamacca se rapproche de l’achèvement d’un déménagement à Rome, selon Initié du football. Le rapport révèle que le joueur de 24 ans a convenu des conditions avec les géants italiens, tandis que West Ham est prêt à laisser Scamacca sortir avec un prêt ou un accord de prêt-achat. Cependant, les vainqueurs de la Conference League doivent trouver un remplaçant pour l’international italien avant d’autoriser le départ de l’attaquant. Scamacca a connu une première saison difficile en Angleterre, marquant seulement trois buts en Premier League.

– Le ministère saoudien des Sports a envoyé une offre officielle au milieu de terrain Marco Verattiavec Al-Hilal montrant de l’intérêt pour le joueur de 30 ans, par Rudy Galetti. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain pourrait se séparer de l’équipe de Ligue 11, alors que le PSG devrait subir une refonte cet été, après une autre campagne décevante en Ligue des champions. Verratti est sous contrat avec les champions de France jusqu’en 2026, et Galetti suggère que l’Italien répondra à la proposition de l’Arabie saoudite dans les prochains jours.