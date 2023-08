Transfer Talk : Vlahovic à Chelsea avec Lukaku à la Juventus ?

Dusan Vlahovic pourrait être lié à un transfert à Chelsea de la Juventus. Gabriele Maltinti/Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea et la Juve envisagent d’échanger un accord contre des attaquants vedettes

Chelsea est prêt à envoyer en avant Romelu Lukaku à la Juventus dans le cadre d’un échange qui verrait Dusan Vlahovic dirigez-vous vers Stamford Bridge, rapporte Sky Sports Italie.

Le rapport indique que Chelsea n’avait pas envisagé d’insérer Lukaku dans un accord d’échange, mais la Juventus est actuellement le seul club intéressé par l’attaquant de 30 ans.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’attaquant belge a passé la saison dernière en prêt à l’Internazionale, et alors qu’il était lié à un retour permanent à San Siro cet été, la formation italienne a retiré son intérêt après l’échec d’un accord.

Cela a laissé Lukaku dans les limbes alors que le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, cherche ailleurs des options d’attaque. Lukaku a également suscité l’intérêt des clubs saoudiens mais reste désireux d’un retour en Serie A.

Vlahovic est un attaquant qui aurait attiré l’attention de Pochettino, après une impressionnante saison 2022-23 où la star serbe de 23 ans a marqué 14 buts toutes compétitions confondues pour la Juventus.

Le rapport ajoute que les deux clubs doivent encore s’entendre sur un accord.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

PAPIER GOSSIP

– Tottenham Hotspur et le Bayern Munich sont séparés de 25 millions de livres sterling dans la valorisation de l’attaquant Harry Kanepar le Athlétique. Le rapport révèle que des représentants des deux clubs se sont rencontrés pour discuter d’un accord pour le joueur de 30 ans, qui n’a plus qu’un an sur son accord actuel avec les Spurs. Alors que le Bayern a vu sa première approche de 70 millions d’euros rejetée par les Spurs le mois dernier, les deux clubs entretiennent de bonnes relations. Les chances du Bayern de conclure un accord avec le capitaine anglais ont semblé augmenter ces derniers jours, avec Initié du football révélant que Manchester United a refroidi son intérêt pour Kane après avoir conclu un accord pour Atalanta Rasmus Hojlund.

– Le Paris Saint-Germain tente de conclure un accord pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muaniselon Marché du pied. Le joueur de 24 ans a marqué 23 buts et 17 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière, ce qui a conduit plusieurs clubs européens à surveiller sa situation cet été. Le rapport indique que Kolo Muani est devenu une priorité pour Les Parisiensqui sont impatients de renforcer leurs rangs offensifs après le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami et l’avenir incertain de Kylian Mbappé.

– Arsenal écoute les offres de plusieurs joueurs, dont le défenseur Kieran Tierney et en avant Folarine Balogunrapports Initié du football. Tierney a perdu sa place d’arrière gauche partant au profit d’Oleksandr Zinchenko la saison dernière, Newcastle United étant censé avoir un intérêt pour le joueur de 26 ans. Balogun, quant à lui, a enduré une période de prêt fructueuse en France, la saison dernière, puisqu’il a marqué 22 buts toutes compétitions confondues pour Reims. L’international américain est apparemment tombé plus bas dans l’ordre hiérarchique dans le nord de Londres, après l’arrivée de Kai Havertz de Chelsea.

– Barcelone envisage un swoop pour l’attaquant de l’Atletico Madrid João Félix si Ousmane Dembélé part, selon sport. Dembélé a été fortement lié à un déménagement au PSG, et si cela se concrétise, le rapport révèle que les géants catalans envisageront de tenter de conclure un accord pour Felix, qui serait impatient de déménager au Camp Nou. Le rapport suggère que Barcelone est consciente du désir d’Atleti de décharger l’attaquant portugais, qui s’est brouillé avec le manager Diego Simeone la saison dernière, les champions espagnols étant prudents de ne pas trop dépenser pour un accord potentiel.

– West Ham United a refusé l’approche de l’Inter de 20 millions d’euros plus les ajouts pour l’attaquant Gianluca Scamaccaselon Fabrice Romano. Le tweet indique que l’Inter proposera une nouvelle offre, proche de 25 millions d’euros au total, cependant, il est rapporté que les Hammers tiennent pour un montant plus proche de 30 millions d’euros, car ils cherchent à récupérer une part importante des 40 millions d’euros qu’ils ont éclaboussé pour le joueur de 24 ans l’été dernier.