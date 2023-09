Transfer Talk: Verratti du PSG s’apprête à signer pour Al Arabi

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Verratti du PSG proche du transfert d’Al Arabi

Le club qatari d’Al Arabi espère finaliser son transfert pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti d’ici la fin de la semaine prochaine, comme l’a rapporté Fabrizio Romano.

Le trentenaire a déménagé à Les Parisiens de Pescara en 2012 mais n’a pas du tout joué pour les champions de Ligue 1 cette saison – il a disputé un total de 416 matches toutes compétitions confondues au cours de sa carrière au PSG, enregistrant 11 buts et 61 passes décisives au cours de cette période.

Un accord a été trouvé entre le PSG et Al Arabi il y a 10 jours sur un accord d’une valeur proche de 45 ou 50 M€. Les derniers détails doivent maintenant être clarifiés du côté du joueur, et il n’est pas encore à Doha cette semaine et les plans de son voyage doivent encore être planifiés.

Al Arabi a déjà finalisé la signature du coéquipier de Verratti au PSG Abdou Diallo cette fenêtre de transfert, ainsi que l’apport Simo Keddari et Mohamed Taabouni d’Espanyol et de Feyenoord respectivement.

Verratti n’a pas non plus été impliqué du tout dans le décevant match nul 1-1 de l’Italie contre la Macédoine du Nord lors des qualifications pour le Championnat d’Europe de l’UEFA 2024. Ce résultat laisse Gli Azzurri trois points derrière l’Ukraine, deuxième du groupe C, avec un match en main et neuf points derrière l’Angleterre, en tête du classement.

– Manchester City surveille la situation de l’arrière gauche de Barcelone Alexandre Baldécomme le rapporte Ekrem Konur. Fabrizio Romano a déclaré que City a posé des questions sur le joueur de 19 ans en mai et juin, mais ajoute qu’il n’y a pas eu de négociations concrètes. Barcelone considère Balde comme intouchable et accordera à l’international espagnol un nouveau contrat jusqu’en juin 2028.

– Manchester City est également lié à l’arrière gauche de Boca Juniors Valentin Barcoavec L’étoile du jour affirmant que les triples vainqueurs sont confiants de recruter le joueur de 19 ans devant Brighton & Hove Albion et la Juventus. Le contrat de Barco comprend une clause libératoire d’une valeur de 8 millions de livres sterling, une somme que City est prêt à offrir d’emblée.

– Roberto Pereyra fera un autre retour à l’Udinese et sera disponible pour Andrea Sottil le 12 septembre, rapporte Sky Sports Italie. Le joueur de 32 ans a quitté l’Udinese en tant qu’agent libre à la fin de son contrat à la fin de la saison dernière, mais il sera de retour avec le club pour un contrat d’un an sans option malgré les offres de Besiktas et des clubs brésiliens.

– Les équipes turques de Super Lig, Galatasaray et Fenerbahce, font partie des clubs qui surveillent la situation du milieu de terrain de Manchester United. Donny van de Beekselon Initié au football. Les Red Devils estiment que le joueur de 26 ans devrait quitter Old Trafford pour le bien de sa carrière, mais il a déjà vu les propositions de transfert à Lorient et à la Real Sociedad ne pas se concrétiser au cours de l’été.

– Sheffield United envisage de recruter un agent libre André Ayewselon Discussion en équipe. Le joueur de 33 ans était à Nottingham Forest pour la seconde moitié de la saison dernière, et le sentiment est que l’ancien joueur de West Ham United et de Swansea City peut apporter plus de savoir-faire et d’expérience aux Blades alors qu’ils visent à rester en Premier League. .