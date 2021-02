La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Le Real Madrid envisage de vendre Varane

Le Real Madrid croit Raphaël Varane ne peut pas renouveler son contrat qui expire en 2022, rapporte Marca.

Il y aura énormément de changements au Bernabeu dans les prochains mois et, si le Real ne parvient pas à convaincre Varane de renouveler, il pourrait chercher à le vendre pendant le mercato d’été.

Les frais pourraient avoisiner les 50 millions d’euros avec les principaux prétendants, le Paris Saint-Germain et Manchester United étant évoqués dans les destinations les plus probables de Varane.

Chelsea lutte avec les revendications salariales d’Alaba

Défenseur du Bayern Munich David Alaba a demandé 400 000 £ par semaine pour déménager à Chelsea, rapporte le Telegraph.

Alaba n’a plus que six mois pour courir sur son contrat actuel avec les champions d’Allemagne et les Bleus seraient l’un des pionniers de la course pour le signer.

L’équipe de Thomas Tuchel est en lice aux côtés du Real Madrid, mais si elle veut proposer une offre réelle, elle voudra qu’Alaba baisse ses exigences.

Strakosha ouvert à la sortie Lazio

Le gardien de la Lazio Thomas Strakosha est ouvert à l’idée de quitter le club italien, a-t-il révélé lors d’une interview avec Sky Sport Germany.

En tant qu’option de secours pour Pepe Reina, Strakosha étudie la possibilité de mettre fin à sa période de près de dix ans avec Lazio.

« Je suis ouvert à de nouveaux défis. Pour moi, Rome est comme une deuxième chose, mais la Bundesliga est vraiment intéressante », a-t-il déclaré. « Ce serait certainement un excellent prochain arrêt pour moi. »

Tap-ins

– Le Daily Mail rapporte que le défenseur de Stoke City Ryan Shawcross. On pense que le vétéran est attiré par la perspective d’un nouveau défi après une poignée de problèmes de blessures récemment, et avec plus d’une décennie à son actif avec les Potters, Miami est convaincu de pouvoir décrocher son homme.

– Newcastle United ne pourra pas se rappeler Florian Lejeune de son prêt avec Alaves, rapporte Chronicle Live. Les Magpies avaient espéré utiliser Lejeune comme une solution à certains de leurs problèmes défensifs persistants après qu’une série de joueurs se soient récemment blessés, mais l’option de le rappeler a expiré à la fin de la fenêtre de transfert de janvier.