Transfer Talk: Tottenham regarde Vlahovic si Kane rejoint le Bayern

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Vlahovic dans le viseur des Spurs si Kane part

Tottenham Hotspur lorgne sur l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic si Harry Kane rejoint le Bayern Munich, selon Marché du pied.

Le Bayern a fait du capitaine anglais sa priorité cet été et continue de faire pression pour signer le joueur de 29 ans malgré le fait que deux offres ont déjà été refusées, dont la dernière offre de 94 millions d’euros.

Même si les Spurs ne voient pas le départ de leur talisman comme une certitude, ils recherchent toujours d’éventuels remplaçants et Vlahovic est la priorité.

Le club du nord de Londres entretient une relation positive avec la Juventus après avoir signé Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur, tandis que les Bianconeri sont prêts à laisser Vlahovic partir pour 70 millions d’euros.

Les Spurs s’intéressent depuis longtemps à Vlahovic et ont même tenté de signer l’international serbe lorsqu’il jouait pour la Fiorentina.

L’équipe de Premier League serait confrontée à la concurrence du Paris Saint-Germain si elle devait bouger, Les Parisiens ayant surveillé la situation de l’attaquant pendant plusieurs mois.

Kane et Vlahovic pourraient être les deux noms qui commencent « un vrai jeu de chaises musicales » en ce qui concerne les attaquants de cette fenêtre de transfert, impliquant des joueurs comme Benfica Gonçalo Ramoscelui de Naples Victor OsimhenEintracht Francfort Randal Kolo Muanide Chelsea Romelu Lukaku et l’Atlético de Madrid João Félix.

Dusan Vlahovic est sur le radar de Tottenham si le club londonien a besoin d’un attaquant pour remplacer Harry Kane. Gabriele Maltinti/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund reste la priorité de Manchester United alors qu’ils recherchent un nouvel attaquant, selon Fabrice Romano, bien qu’il ajoute qu’aucune offre officielle n’a encore été faite car la priorité des Red Devils est de recruter un nouveau gardien de but. Les conditions personnelles ne devraient pas être un problème car Hojlund est très enthousiaste à l’idée de déménager à Old Trafford, tandis que le PSG s’est également renseigné sur le joueur de 20 ans.

– Le RB Leipzig a conclu un accord avec Lens pour signer l’attaquant Lois Openda pour un record du club de 40 millions d’euros plus les suppléments, tel que rapporté par Sky Sports Allemagne. L’accord avait menacé d’échouer lorsque le club de Ligue 1 a demandé 50 millions d’euros, mais il est maintenant conclu et Openda deviendra la sixième signature de Leipzig cet été.

– Aston Villa veut signer l’ailier de la Juventus Federico Chiesa et ne sont pas rebutés par sa valeur de transfert de 60 M€, selon Calciomercato. Cependant, le joueur de 25 ans n’est pas intéressé à rejoindre l’équipe de Premier League car il souhaite faire partie d’une équipe plus grande.

– L’AS Monaco cherche à remplacer son gardien Alexandre Nubel après l’aboutissement de son prêt du Bayern Munich et sont maintenant sur le point de signer le FC Salzburg Philippe Kohnrapports L’Équipe. Les négociations entre les deux clubs sont très proches d’aboutir à une conclusion positive et le joueur de 25 ans souhaiterait rejoindre le club de Ligue 1.

– La Lazio a fait une offre à Metz pour l’attaquant Georges Mikautadzé alors qu’ils visent à renforcer l’attaque de Maurizio Sarri, rapporte Sky Sports Italie. L’international géorgien de 22 ans a attiré l’attention en marquant 23 buts et en ajoutant huit passes décisives supplémentaires en Ligue 2 la saison dernière.