Transfer Talk – Tottenham Hotspur interrompt les pourparlers d’Antonio Conte au milieu d’un différend budgétaire

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Spurs, Conte s’entendent sur le budget de transfert

Tottenham Hotspur détourne son attention de Antonio Conté pour leur ouverture managériale, selon le Télégraphe.

Bien que les discussions initiales semblaient prometteuses, il semble maintenant que le prochain club italien ne soit pas clair après avoir remporté le titre de Serie A avec l’Internazionale la saison dernière.

Les suggestions de l’Italie étaient que Conte commençait à avoir des doutes sur le montant du budget de transfert qui lui serait accordé, des sources ayant précédemment déclaré à ESPN que Harry KaneL’avenir du club est un sujet de discussion clé.

Conte a remporté la Premier League avec Chelsea en 2016-17, mais a été limogé un an plus tard après avoir remporté la FA Cup et terminé cinquième. Avant cela, il a remporté trois fois la Serie A en tant qu’entraîneur de la Juventus et a emmené l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2016.

Malgré l’effondrement apparent des pourparlers avec Conte, Fabrice Romano rapporte que l’ancien directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici rejoindra Tottenham en tant que nouveau directeur du football.

PAPIER COMMERCE

– Avec l’arrivée de Conte un apparent no-go, Mauricio Pochettino pourrait encore quitter le Paris Saint-Germain avec l’intérêt de l’ancien club de Tottenham, selon Le 10 Sport. Le manager argentin a été au cœur des spéculations et aurait souhaité un retour dans le nord de Londres, mais le média français pense que l’accord n’est pas conclu avec l’entourage du manager toujours en contact avec le président des Spurs, Daniel Levy.

– celui de Chelsea Tiemoué Bakayoko pourrait être amené à prolonger son séjour en Italie avec Fabrice Romano prétendant qu’il y a un intérêt de la Fiorentina pour un accord de prêt. Le milieu de terrain défensif a été prêté la saison dernière à Naples et a joué 32 fois en Serie A, mais le joueur de 26 ans semble incapable de trouver une voie dans les plans de Thomas Tuchel à Chelsea.

– Aston Villa fait face à la concurrence pour Burnley’s Chris Bois avec l’attaquant désormais sur le radar de deux autres clubs de Premier League. Initié au football rapporte qu’Everton et West Ham United rejoindront la course pour l’attaquant de 29 ans qui a marqué 12 buts tout en menant la ligne pour Sean Dyche la saison dernière, bien que tout accord verrait Burnley exiger des frais d’environ 30 millions de livres sterling.

– Arsenal surveille la situation de l’Internacional Youri Alberto. Selon le point de vente brésilien Globo Esporte, les Gunners s’intéressent à l’attaquant de 20 ans depuis ses jours à Santos. Des frais d’environ 13 millions d’euros seraient nécessaires pour voir le Brésilien déménager dans le nord de Londres, mais Arsenal pourrait faire face à la concurrence de Barcelone qui serait également intéressée.

– Le 10 Sport rapportent que le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait commencer un dégagement d’équipe avec Gareth Bale, Isco et Marcelo jugé excédentaire par rapport aux besoins. Le club de La Liga poursuit sa reconstruction après avoir raté le titre la saison dernière, et malgré les informations selon lesquelles Bale pourrait avoir une chance de revenir au Bernabeu après son prêt avec Tottenham, il semble que l’attaquant du Pays de Galles reste hors de tout plan en la capitale espagnole.

– Le Bayern Munich a confirmé Eric Maxim Choupo-Moting a signé un prolongation de contrat de deux ans, cimentant son statut de remplaçant de Robert Lewandowski. Choupo-Moting a rejoint le Bayern en octobre pour un transfert gratuit pendant une saison après l’expiration de son contrat avec le PSG. L’attaquant camerounais a marqué trois buts en 22 matches de Bundesliga mais a remporté des éloges pour avoir remplacé Lewandowski lorsque l’attaquant polonais s’est blessé lors des matchs de Ligue des champions contre le PSG.