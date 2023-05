Transfer Talk: Tottenham envisage un transfert de 25 millions d’euros pour Kessie

La fenêtre de transfert est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes anticipent l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Tottenham enquête sur Kessie

Tottenham Hotspur traque le milieu de terrain de Barcelone Franck Kessieselon sport.

L’équipe de Premier League, qui était liée au joueur de 26 ans en janvier, serait revenue à la table des négociations dans l’espoir de le faire atterrir cet été.

Le Blaugrana seraient disposés à accepter une offre de 25 millions d’euros pour l’international ivoirien et, malgré l’intérêt manifesté par l’Internazionale de Serie A, on pense que seules les équipes de la Premier League seraient en mesure de répondre aux exigences de la hiérarchie du Camp Nou.

Arrivé en Catalogne l’été dernier grâce à un transfert gratuit de l’AC Milan, Kessie a encore trois ans sur son contrat. Il est rapporté qu’il pourrait être prêt à écourter son séjour à Barcelone pour un éventuel retour en Italie, mais rien ne garantit qu’il serait prêt à quitter la Liga si des frais sont convenus avec les Spurs.

Les plans de transfert estival de Tottenham commencent à prendre forme, avec un déménagement pour le milieu de terrain de Barcelone Franck Kessie qui serait en préparation. Éric Alonso/Getty Images

Potins de papier

– Newcastle United se rapproche d’un accord avec le milieu de terrain Bruno Guimarães sur un nouveau contrat, dit Initié du football. Il est rapporté que le joueur de 25 ans est sur le point de devenir le joueur le plus rémunérateur de l’histoire du club, l’entraîneur-chef Eddie Howe souhaitant en faire un élément principal du projet à long terme du club. Les pourparlers étant maintenant à un stade avancé, on s’attend à ce que l’accord soit conclu à la fin de la saison.

– Ailier du Club de Bruges Tajon Buchanan a été offert au Celta Vigo, écrit Calciomercato. Le joueur de 24 ans a attiré l’attention d’un certain nombre de clubs à travers l’Europe, l’Internazionale le considérant également comme un remplaçant potentiel pour Denzel Dumfries.

– Négociations sur les frais du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham devraient avoir lieu à la fin de la saison, selon Fabrice Romano. Le Real Madrid aurait déjà convenu de conditions personnelles avec le joueur de 19 ans, mais il tient à ne pas perturber le défi du titre de Bundesliga du BVB avec le Bayern Munich.

– L’attaquant du Real Betis Raul Garcia suscite l’intérêt de la Premier League, rapporte Mundo Deportivo. Le joueur de 22 ans, qui est actuellement prêté à Mirandes, du côté de la division Segunda, a marqué 19 buts en 36 matches de championnat cette saison, et il est entendu que Brighton & Hove Albion font partie des équipes de l’élite anglaise en gardant un œil attentif. sur sa situation.

– West Ham United aime le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillipsrévèle la Fois. Le patron de la ville, Pep Guardiola, prendrait une décision sur l’avenir du joueur de 27 ans à l’Etihad à la fin de la saison, avec les Hammers en tête de file s’il était autorisé à quitter le club. Phillips est arrivé au club en provenance de Leeds United l’été dernier mais n’a pas encore fait ses débuts en Premier League.