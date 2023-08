Transfer Talk : Toney une cible pour Arsenal et Tottenham

Le mercato estival est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !





TOP STORY: Arsenal et les Spurs regardent Toney

Brentford se prépare à recevoir des offres en janvier pour l’attaquant Ivan Toney des clubs de Premier League dont Arsenal et Tottenham Hotspur, Les temps rapports.

Toney purge actuellement une interdiction de jouer des matches pendant huit mois après avoir été reconnu coupable par la Fédération anglaise de football (FA) d’un total de 262 violations des règles de la FA liées aux paris entre février 2017 et janvier 2021.

Cette suspension prendra fin le 16 janvier de l’année prochaine, date à laquelle l’international anglais sera libre de reprendre sa carrière de joueur.

Toney a marqué 20 buts en 33 matches de championnat la saison dernière, en plus des 12 qu’il a marqués lors de la première saison des Bees en Premier League lors de la campagne 2021-22.

Le joueur de 27 ans a un contrat à Brentford jusqu’en 2025. Cependant, le Times rapporte qu’il est sur le point de changer d’agent et que Brentford, qui valorise l’attaquant à 80 millions de livres sterling, se résigne à ce qu’il quitte le club l’année prochaine.

Le Times rapporte qu’Arsenal fait partie des clubs intéressés par Toney. Les Gunners cherchent à renforcer leurs options offensives avec Eddie Nketiah qui a de nouveau remplacé Gabriel Jesus tandis que le Brésilien est blessé.

Tottenham est également lié à l’intérêt alors qu’il cherche à recruter un nouvel avant-centre après avoir perdu Harry Kane face au Bayern Munich à la fin du mercato estival.

– Al Ettifaq souhaite recruter l’ailier d’Arsenal Nicolas Pépéécrit Ekrem Konur. La partie saoudienne est en pourparlers avec le joueur de 28 ans pour un éventuel contrat de quatre ans.

– Un accord est proche entre Arsenal et la Real Sociedad sur un accord de prêt pour l’arrière gauche Kieran Tierneyrapports L’Athlétisme. Les Gunners cherchaient à quitter l’international écossais de 26 ans ce mois-ci, avec Oleksandr Zinchenko comme premier choix à ce poste, et l’équipe de LaLiga est maintenant sur le point d’obtenir un prêt d’une saison pour lui, qui n’inclura pas toute clause d’option permanente.

– Une offre de 35 millions de livres sterling suffirait à persuader le Bayer Leverkusen de se séparer du défenseur Piero Hincapieécrit Ben Jacobs de CBS Sports. Le défenseur central de 21 ans serait désireux de passer à la Premier League et chercherait à forcer cette décision si un club de l’élite anglaise intensifiait ses efforts pour obtenir sa signature. Il a déjà été lié à Liverpool et Tottenham Hotspur.

– Négociations entre le Paris Saint-Germain et Lyon concernant l’ailier Bradley Barcola sont au point mort, selon L’Equipe. Alors que le PSG cherchait à aller de l’avant avec une offre de transfert, ses rivaux de Ligue 1 auraient préféré un échange de joueurs, mais les joueurs qui les intéressaient ont déjà quitté le Parc des Princes, où l’optimisme de la hiérarchie du club quant à un accord pour le Un jeune de 20 ans n’est pas partagé par Les Gones.

– Valence n’a pas réussi à attirer l’attaquant du FC Porto Toni Martínezrapports Relevé. L’équipe de Primeira Liga considérerait le joueur de 26 ans comme un élément clé de son équipe et devrait trouver un remplaçant s’ils décidaient de le se débarrasser. On dit qu’il pourrait partir si un club de Premier League se présentait pour sa signature, même s’il pourrait être tenu d’activer la clause libératoire de son contrat de 60 millions d’euros.