Transfer Talk : Silva rejette l’accord saoudien ; Barcelone, le PSG en haleine

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Silva rejette l’offre de gros sous de l’Arabie saoudite alors que Barcelone et le PSG manifestent leur intérêt

Milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva a été approché avec une opportunité lucrative de rejoindre la Saudi Pro League et des pourparlers ont eu lieu, mais il prévoit de rejeter l’offre, par L’athlétisme.

Le rapport suggère que les Saoudiens ne devraient pas renoncer à signer l’international portugais de 28 ans, alors qu’ils recherchent d’autres signatures de haut niveau cet été. La ligue du Moyen-Orient a déjà fait de grands pas avec N’Golo Kanté et Édouard Mendy prêt à rejoindre, et Karim Benzéma et Cristiano Ronaldo les deux font déjà le changement.

Silva est sous contrat avec Man City jusqu’en 2025, mais il a été fortement lié à un éloignement des triples vainqueurs. Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par Silva, avec les anciens admirateurs de longue date du milieu de terrain. Le rapport indique que Silva préférerait continuer à exercer son métier en Europe, plutôt que d’accepter un accord dans la Saudi Pro League.

Barcelone était intéressée à s’assurer les services de Silva en janvier, cependant, Man City était réticent à se séparer de l’ancien monégasque alors que la saison était en cours. La saison étant terminée, le manager Pep Guardiola pourrait être tenté de décharger Silva maintenant qu’il aurait le temps de trouver un remplaçant.

Silva a joué un rôle essentiel dans la campagne triplée de Manchester City la saison dernière, avec 55 fois dans toutes les compétitions, avec sept buts et huit passes décisives.

Bernardo Silva a été lié à un départ de Manchester City, mais il a décliné une offre importante de la ligue saoudienne Pro alors que Barcelone et le PSG manifestent leur intérêt. Julian Finney/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Gardien de Chelsea Édouard Mendy a conclu des accords personnels avec Al Ahil, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 31 ans est sur le point de signer un contrat de trois ans avec la tenue saoudienne alors que les négociations atteignent la phase finale. Mendy est tombé en disgrâce à Stamford Bridge la saison dernière, et il est rapporté que le manager Mauricio Pochettino cherchera à signer un nouveau gardien de but cet été, ouvrant la voie à la sortie de Mendy, trois ans après avoir rejoint le club de l’ouest de Londres.

– Attaquant de Manchester United Marcus Rashford est sur le point de signer un nouveau contrat à long terme avec le club, selon le Courrier quotidien. Le rapport révèle que l’international anglais gagnera 375 000 £ par semaine, ce qui en fera l’un des joueurs les mieux payés du club. Les Red Devils sont à la recherche d’un attaquant cet été, après avoir été liés à Naples Victor Osimhen et celui de Tottenham Harry Kanecependant, ils tiennent à conserver Rashford qui a marqué 30 buts, ainsi que 11 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière.

– Manchester City tente de combler le fossé dans les négociations avec Chelsea pour le milieu de terrain Mateo Kovacicpar journaliste Rudy Galetti, Il est rapporté que les deux clubs sont impatients de concrétiser l’accord, les Citizens étant déjà d’accord avec Kovacic, qui signerait un contrat de quatre ans avec les champions de Premier League. Galetti révèle que l’accord devrait s’élever à 30-35 millions de livres sterling, des discussions sur les frais ayant lieu entre les deux géants de la Premier League.

– Manchester City est sur le point de discuter d’un nouveau contrat avec le défenseur Kyle Walker au milieu de l’intérêt du Bayern Munich, selon Fabrice Romano. Le club bavarois a désigné Walker comme une signature potentielle cet été, l’international anglais étant apparemment ouvert à un départ de l’Etihad, après une saison frustrante où il s’est fréquemment retrouvé sur le banc. Romano suggère qu’il n’y a pas eu d’accord avec le Bayern Munich, laissant aux Citizens la possibilité de prolonger le contrat du joueur de 33 ans, qui doit expirer en 2024.

– Brighton envisage un déménagement pour le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagherselon Initié du football. Le rapport révèle que les Seagulls considèrent le joueur de 23 ans comme un remplaçant idéal pour Alexis MacAllister, tout en étant une option financièrement viable pour la tenue de la côte sud. Chelsea valorise Gallagher à 30 millions de livres sterling, et avec Brighton déchargeant Mac Allister à Liverpool pour 35 millions de livres sterling, ainsi qu’une valeur potentielle de 80 millions de livres sterling Moises Caicedo au départ du club, Brighton serait en position de force pour débarquer Gallagher cet été.