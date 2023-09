Transfer Talk: Silva de Man City a une clause de libération à Barcelone

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Silva de Man City a négocié la clause de libération de Barcelone dans son nouveau contrat

Milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva reste désireux de rejoindre Barcelone, selon Monde Deportivo.

Le joueur de 29 ans a signé de nouveaux termes avec Man City cet été, mais le dernier révèle qu’il a inclus une clause dans son contrat qui est spécifiquement disponible pour être activée par le Blaugrana en Espagne.

On pense qu’il souhaite passer au Barça, champion de la Liga, avec une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros, un chiffre inférieur à ce que Man City exigeait pour sa signature lors de l’ouverture de la fenêtre de transfert.

Le manager de Barcelone, Xavi Hernandez, souhaite également recruter l’attaquant du RB Leipzig, âgé de 25 ans. Daniel Olmoqui aurait inclus une clause similaire à celle du nouveau contrat de Silva.

Olmo, lié à Barcelone la saison dernière, a maintenu sa forme en Bundesliga avec trois buts lors des trois premiers matches, et il pourrait être signé pour un montant de 60 millions d’euros.

Bien qu’il ne soit pas clair si le Barça cherche à recruter les deux stars, il semble que les deux soient apparus comme des renforts potentiels pour l’avenir.

Bernardo Silva a récemment signé un nouvel accord avec Manchester City, mais il a conclu une clause de libération spéciale que seul Barcelone peut activer. Paul Bonser/Action Plus/Icône Sportswire

Potins de papier

– L’attaquant de Brighton EvanFerguson est sur le radar de Manchester United, rapporte Nouvelles du soir de Manchester. L’international irlandais de 18 ans serait l’une des quatre recrues que le manager Erik Ten Hag envisage de signer l’été prochain, avec le duo du Bayer Leverkusen. Edmond Tapsoba et Jérémie Frimpong également à l’étude. Ferguson a également été lié à Manchester City.

– Les premiers préparatifs sont en cours pour janvier alors qu’Aston Villa prévoit de recruter un attaquant de renom, selon Initié au football. On dit que le directeur Unai Emery est désireux de renforcer sa ligne d’attaque, et ils pourraient être en mesure de faire une approche pour un joueur très bien noté après avoir remplacé plusieurs joueurs cet été.

– Manchester City se prépare à faire une offre de 80 millions de livres sterling pour recruter le milieu offensif du Bayer Leverkusen Florian Wirtzécrit Ekrem Konur. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés par le joueur de 20 ans, qui a impressionné lors des trois premiers matchs de la saison en contribuant à trois buts en autant de matchs. Man City devrait faire son approche en janvier.

– Aston Villa reste en contact avec le Sporting CP alors qu’ils cherchent à conclure un accord potentiel pour le milieu de terrain Pedro Gonçalvesrapports Ô Jogo. On pense que les Villains se sont intéressés au joueur de 25 ans au cours de l’été, et bien qu’ils aient manifesté le plus d’intérêt, d’autres équipes de Premier League, dont Liverpool, Tottenham Hotspur et Newcastle, surveillent également sa situation.

– Plusieurs clubs turcs souhaitent recruter le défenseur de Chelsea Malang Sarrdit Initié au football. Alors que la fenêtre de transfert devrait se fermer vendredi, il semblerait que les clubs évaluent actuellement un éventuel accord de prêt pour le joueur de 24 ans, que les Blues cherchent à quitter, estimant qu’il n’a « aucune chance » de gagner. minutes en équipe première aux côtés du manager Mauricio Pochettino.