Transfer Talk: Sancho prévoit de quitter Man United en janvier

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !





TOP STORY : Sancho envisage de quitter Old Trafford

Ailier de Manchester United Jadon Sancho devrait quitter Old Trafford en janvier, selon le Étoile du jour.

Le joueur de 23 ans s’est adressé aux réseaux sociaux la semaine dernière pour contester les commentaires du patron de Man United, Erik ten Hag, qui avait suggéré que Sancho avait été exclu lors de la défaite 3-1 à Arsenal en raison de mauvaises performances à l’entraînement.

Des sources ont déclaré à ESPN que les deux hommes devaient avoir des discussions « pour clarifier les choses » à Carrington lundi, qui, selon le Star, se sont mal déroulées et que la relation entre les deux est maintenant complètement rompue.

Sancho aurait maintenant pu jouer son dernier match pour les Diables Rouges et chercherait à partir, le club examinant d’éventuels accords de prêt qui incluraient une clause obligatoire ou facultative devant être rendue permanente. Il a marqué 12 buts en 82 apparitions depuis qu’il a rejoint Manchester United en provenance du Borussia Dortmund pour la somme énorme de 73 millions de livres sterling en 2021.

Jadon Sancho a peut-être disputé son dernier match pour Man Utd, des informations indiquant que les discussions avec le manager Erik ten Hag se sont mal déroulées. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Potins de papier

– La Saudi Pro League planifie déjà ses prochaines recrues et souhaite recruter le milieu de terrain du Real Madrid. Luka Modrićselon Gazzetta du Sport. Alors que les directeurs de la ligue continuent de rechercher des joueurs des meilleurs clubs européens, il semble qu’ils cherchent à profiter de la situation contractuelle du joueur de 38 ans au Santiago Bernabeu, dont le contrat expirera l’été prochain. On pense que les Saoudiens maintiennent également leur intérêt pour le club de Liverpool. Mohamed Salah.

– Lille souhaite recruter l’attaquant de Santos Marcos Léonardécrit Ekrem Konur. L’équipe de Ligue 1 serait en lice pour la signature du joueur de 20 ans, car elle cherche à rivaliser avec l’équipe de Serie A de l’AS Roma, qui a également été liée à lui récemment. Il semblerait que Lille considère Leonardo comme un futur remplaçant potentiel pour l’international canadien. Jonathan Davidsi l’intérêt de l’AC Milan refait surface en janvier.

– Manchester United envisage de recruter un ailier Anouar El Ghazi sur un transfert gratuit, rapporte le Courrier quotidien. Le joueur de 28 ans est disponible après avoir quitté le PSV Eindhoven par consentement mutuel, et les Diables Rouges sont le dernier club intéressé par lui après avoir reçu des offres de clubs d’Arabie Saoudite. On pense que l’ancienne star d’Aston Villa est considérée comme une solution temporaire pour la droite, dans un contexte d’incertitude persistante concernant Antoinequi s’absentera du club après des accusations d’abus portées par trois femmes.

– Naples veut poursuivre les discussions avec l’attaquant Victor Osimhen sur un nouveau contrat, révèle Gazzetta du Sport. Le joueur de 24 ans était sur le radar d’Al Hilal cet été, et à deux ans de son contrat, le club de Serie A cherche à le récompenser pour sa forme récente, même s’il pourrait inclure une clause libératoire dans la région. de 150 millions d’euros pour parer aux intérêts des prétendants potentiels.

– Le Werder Brême envisage de proposer l’ancien jeune défenseur de Tottenham Hotspur Kallum Cesay un contrat, des rapports IMAGE. Le joueur de 21 ans a récemment été jugé avec le club de Bundesliga, avec Le Werderaner lui permettant de s’entraîner avec l’équipe première pendant la trêve internationale. Cesay a également représenté West Ham United au niveau des jeunes.