Transfer Talk: Romeo Lavia lorgné par Arsenal, Chelsea, Liverpool

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal tient à Saints ‘Lavia

Arsenal fait face à la concurrence de trois équipes de Premier League dans la course pour signer le milieu de terrain de Southampton Roméo Laviaselon le Indépendant.

Chelsea, Manchester United et Liverpool aimeraient tous le jeune belge de 19 ans, qui a impressionné la saison dernière malgré la relégation de son équipe au championnat. Alors que les Saints recherchaient une offre de l’ordre de 45 millions de livres sterling, on pense qu’ils pourraient désormais augmenter leur valorisation alors que l’intérêt continue de croître pour la signature de Lavia.

Les Gunners ont déjà entamé des négociations avec ses représentants sur un passage aux Emirats, le manager Mikel Arteta le considérant comme une alternative potentielle à Brighton. Moises Caicedomais le dernier en date suggère qu’ils pourraient désormais être contraints de repousser les intérêts pour une autre de leurs priorités de transfert.

Lavia est arrivé au stade St. Mary’s en provenance de Manchester City l’été dernier, qui a inséré une clause dans l’accord qui leur permettrait de le signer pour 40 millions de livres sterling en 2024.

Romeo Lavia est sur le radar des plus grandes équipes de la Premier League. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Mbappe utilise-t-il les tactiques contractuelles de Lebron ?

PAPIER GOSSIP

– Barcelone se rapproche de la finalisation d’un transfert pour l’attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roquéselon sport. Le président du club du Barça, Joan Laporta, devrait rencontrer la hiérarchie du Camp Nou pour finaliser leur approche pour l’attaquant international de la jeunesse brésilienne de 18 ans cette semaine, avec un accord estimé à 35 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus. Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que les pourparlers avaient bien progressé sur un accord potentiel.

– Des pourparlers sont en cours entre Fulham et Manchester United sur un transfert pour le milieu de terrain Fredécrit le Télégraphe. Le joueur de 30 ans n’a plus qu’un an sur son contrat à Old Trafford, et on dit qu’une offre de 20 millions de livres sterling suffirait à convaincre les Red Devils de se séparer de lui. Il a joué un rôle clé pour Erik ten Hag la saison dernière, jouant 56 fois dans toutes les compétitions.

– Manchester City a identifié le défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol comme leur prochaine priorité de transfert, selon Fabrice Romano. Les détenteurs du triplé cherchent actuellement à conclure un transfert pour le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic et changer de vitesse pour l’international croate de 21 ans, qui est leur meilleure option de renfort au poste d’arrière central. Il est rapporté qu’une offre d’une valeur « beaucoup plus » que 80 millions d’euros sera nécessaire pour le décrocher.

– Barcelone est le club en tête de la course pour l’ailier de Manchester City João Cancelorapports Fabrice Romano. Le manager Xavi Hernandez poursuit sa recherche d’un défenseur droitier, mais cela pourrait s’avérer difficile car le Blaugrana chercher à rester dans les règles du fair-play financier. Cancelo, 29 ans, est sur le point de retourner à l’Etihad après une période de prêt au Bayern Munich, mais le dernier en date indique que le manager Pep Guardiola est prêt à le déplacer.

– Al Nassr a fait une approche pour le milieu de terrain de l’Internazionale Marcelo Brozovicrapports Gianluca Di Marzio. Le club saoudien de Pro League tient à signer le joueur de 30 ans cet été et a fait une offre d’une valeur de 18 millions d’euros pour garantir sa signature. Barcelone serait également intéressée par lui et serait disposée à égaler sa proposition avec un salaire de 7 millions d’euros par saison.