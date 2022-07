Transfer Talk – Raphael Guerreiro de Dortmund apparaît comme la nouvelle cible arrière gauche de Manchester City

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La ville se tourne vers Guerreiro

Manchester City est sur le point de changer d’orientation dans sa recherche d’un arrière gauche après avoir échoué à s’entendre sur des frais avec Brighton et Hove Albion pour Marc Cucurella.

Des sources ont déclaré à ESPN que Man City ne paierait pas le prix demandé par les Seagulls de 50 millions de livres sterling pour le produit pour les jeunes de Barcelone et qu’ils recherchaient activement des alternatives.

The Athletic rapporte que la star du Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro, une cible avec laquelle ils étaient auparavant liés en raison de sa capacité à contribuer haut sur le terrain, a été élevée dans la liste restreinte de Man City. Le joueur de 28 ans a contribué à huit buts en 23 titularisations en Bundesliga et en Ligue des champions pour le BVB la saison dernière, et il a également impressionné en représentant le Portugal au niveau international.

Après avoir transféré Oleksandr Zinchenko à Arsenal, City devrait intensifier ses efforts de transfert la semaine prochaine, dans l’espoir de décrocher un arrière gauche remplaçant avant le début de sa campagne en Premier League le 7 août.

La recherche de Man City pour un nouvel arrière gauche est passée de Marc Cucurella et se concentre désormais sur Raphael Guerreiro du BVB. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Plusieurs clubs de Serie A envisagent de déménager pour Miralem Pjanicécrit sport. La Juventus, Naples et la Lazio seraient toutes intéressées par le milieu de terrain de 32 ans, mais si Barcelone tient à le laisser partir, il est entendu que la préférence de Pjanic est de rester au Camp Nou cette saison. L’ancien Bianconeri La star a passé la saison dernière en prêt à Besiktas, mais est toujours sous contrat avec le Barça jusqu’à l’été prochain.

– Aston Villa fait face à une course pour la signature de Alfons Samstedrévèle Ekrem Konour. L’arrière droit Bodo / Glimt, âgé de 24 ans, serait sur le radar des clubs à travers l’Europe, le Bayer Leverkusen, Lyon et la Lazio souhaitant tous obtenir ses services. L’international islandais a été en pleine forme cette saison et a marqué lors de la récente victoire de son club en éliminatoires de la Ligue des champions contre Linfield.

– Brendan Rodgers n’a pas l’intention de passer à autre chose Wesley Fofana cet été, selon le journaliste de la BBC Leicester Owynn Palmer-Atkin. Le patron de Leicester City est censé voir le défenseur central de 21 ans comme un élément clé de l’équipe des Foxes la saison prochaine, et cherchera à le garder au King Power Stadium malgré l’intérêt signalé de Chelsea.

– Chelsea étudie la possibilité de faire un pas pour le défenseur de l’Internazionale Milan Skriniarcomprend le journaliste de Sport Italia Rudy Galetti. Les Bleus poursuivent leur recherche d’un défenseur central après avoir raté Jules Kounde, mais ils pourraient devoir défier le Paris Saint-Germain pour l’international slovaque de 27 ans, les champions de Ligue 1 étant également friands de ses services. La Nerazzurri recherchent des honoraires supérieurs à 60 millions de livres sterling pour se séparer du défenseur.

– Manchester United envisage de déménager pour l’attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzicrapporte le Courrier quotidien. Alors que les Red Devils ont du mal à persuader Cristiano Ronaldo de rester à Old Trafford après son départ anticipé lors du match amical de pré-saison du club contre Rayo Vallecano, la recherche d’un attaquant devrait s’intensifier la semaine prochaine. Kalajdzic, 25 ans, a contribué à 21 buts en 33 apparitions en Bundesliga la saison dernière, et a également été sur le radar du Bayern Munich.