Transfer Talk: Pulisic de l’USMNT aux yeux de Naples et de la Juventus

TOP STORY: Pulisic aux yeux de Naples et de la Juventus

Napoli et la Juventus ont exprimé leur intérêt pour la signature de l’ailier de Chelsea Christian Pulišićcomme l’a rapporté Le courrier quotidien.

Les Bleus chercheront à décharger divers joueurs dans la fenêtre de transfert estivale et l’international américain de 24 ans fait partie de ceux qu’ils sont prêts à laisser partir, en partie pour éviter de le perdre potentiellement en tant qu’agent libre avec son contrat actuel fixé à épuisé en 2024.

Pulisic tient également à quitter Stamford Bridge à la recherche de minutes plus régulières, n’ayant effectué que huit départs et 13 apparitions en tant que remplaçant en Premier League cette saison.

Les luttes du talisman de l’USMNT au niveau des clubs cette saison sont également résumées par le fait qu’il a marqué un but solitaire dans toutes les compétitions, lors d’une victoire 3-0 contre Wolverhampton Wanderers en octobre.

Un déménagement à Naples pourrait également avoir un impact Victor Osimhen, qui a été lié à Chelsea et Manchester United pour des frais de transfert pouvant atteindre 130 millions de livres sterling. Chelsea pourrait chercher à offrir à Napoli un joueur en retour avec Romelu Lukaku — qui est actuellement prêté à l’Internazionale — à l’étude.

PAPIER GOSSIP

– Après les efforts du Paris Saint-Germain pour pousser Neymar hors du club, Marché du pied rapporte que le joueur de 31 ans est désormais prêt à quitter le Parc des Princes. Cette évolution intervient après que des supporters du PSG se sont présentés chez lui la semaine dernière pour protester contre la saison terne de l’équipe. Le Brésilien préfère un transfert en Premier League à un transfert potentiel en Arabie saoudite, Chelsea et Manchester United étant mentionnés comme destinations.

– Chelsea prévoit de faire une proposition à l’attaquant du Bayern Munich Sadio Manérapports Initié du football, les dirigeants de la Bundesliga étant prêts à laisser partir le joueur de 31 ans malgré sa présence dans la formation de départ de Thomas Tuchel. Le manager potentiel des Blues, Mauricio Pochettino, souhaite que le transfert se produise.

– L’Eintracht Francfort, l’AS Monaco, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, Arsenal et Newcastle United sont tous intéressés par la signature de l’attaquant de Montpellier Élye Wahitel que rapporté par Marché du pied. Le joueur de 20 ans a attiré l’attention avec quatre buts contre Lyon alors qu’il était du côté des perdants ce week-end, et a un total de 17 buts en Ligue 1 à son actif cette saison.

– L’AS Roma concentre son attention sur les agents libres avant le mercato estival et espère faire venir le défenseur central de l’Eintracht Francfort Evan N’Dicka et arrière gauche du Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebainiselon Corriere dello Sport. Le Giallorossi détiennent également un intérêt pour l’attaquant de Liverpool Roberto Firminomais les revendications salariales du joueur de 31 ans pourraient être trop élevées pour eux.

– Attaquant de Barcelone Ferran Torres pourrait être prêt à rejoindre Aston Villa cet été, rapporte Initié du footballavec le Blaugrana potentiellement prêt à le forcer à aider à équilibrer les finances du club. Unai Emery est un grand admirateur du joueur de 23 ans et tient à le signer dans le cadre des plans ambitieux à long terme de Villa.