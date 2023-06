Transfer Talk: Pulisic de Chelsea tient à déménager à l’AC Milan

La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Pulisic intéressé par le transfert à l’AC Milan

Chelsea et l’ailier de l’USMNT Christian Pulišić est intéressé par un transfert à l’AC Milan, selon Gazzetta dello Sport.

Le Rossoneri sont désireux de signer le joueur de 24 ans cet été, et il est rapporté qu’il serait prêt à baisser son salaire de 13 millions de livres sterling par saison à Stamford Bridge afin de passer au San Siro.

Pulisic est arrivé dans l’ouest de Londres pour un montant de 58 millions de livres sterling du Borussia Dortmund en 2019, mais a connu des difficultés au cours de la dernière année de son contrat avec Chelsea après une campagne au cours de laquelle il n’a marqué qu’un seul but en 24 apparitions en Premier League. Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que des frais de l’ordre de 20 millions de livres sterling seraient nécessaires pour le signer, la Juventus étant apparemment en tête de la course pour Pulisic. Parmi les autres clubs qui avaient manifesté leur intérêt pour Pulisic, citons Manchester United, Newcastle United, Napoli et Galatasaray.

L’AC Milan pense que Pulisic sera un complément idéal à sa ligne d’attaque sur le flanc opposé de Rafael Leao, qui a signé un nouveau contrat qui verra la star portugaise rester jusqu’en 2028.

Christian Pulisic souhaite passer à l’AC Milan depuis Chelsea. John Dorton/USSF/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Milieu de terrain de la Fiorentina Sofiane Amrabat suscite l’intérêt de Barcelone et de l’Atletico Madrid, rapporte Marque. Alors que le joueur de 26 ans a une clause de libération dans son contrat qui expire en 2024 d’une valeur de 60 millions d’euros, il est rapporté que les deux équipes de LaLiga recherchent un accord qui serait plus proche de 20 millions d’euros. Amrabat était une star remarquable pour le Maroc lors de la Coupe du monde cette saison et est resté sur la liste restreinte des meilleurs clubs d’Europe après avoir impressionné en Serie A.

– Gardien de l’AC Milan Mike Maignan est sur le radar de Chelsea, révèle L’Équipe. Les Blues poursuivent leur recherche pour décrocher une première option entre les poteaux cet été, mais il est rapporté que le Rossoneri ne sont pas actuellement prêts à se séparer du joueur de 27 ans. Il a fait 29 apparitions pour le club de Serie A cette saison, tout en jouant cinq fois pour la France.

– Milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets prend le temps d’envisager sa prochaine décision après avoir reçu une offre d’une équipe non divulguée au Qatar, a déclaré Mundo Deportivo. Le joueur de 34 ans quittera le Camp Nou plus tard ce mois-ci, et bien que des sources disent à ESPN qu’il réfléchit à une offre pour rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami CF, il a reporté la décision sur son avenir de quelques jours.

– Le Paris Saint-Germain a pris la tête de la course pour le défenseur central de Naples Kim Min Jaerapporte le Télégraphe. Manchester United a récemment été lié au joueur de 26 ans, mais le PSG considère Kim comme un renfort clé pour le cœur de sa défense. Les gagnants du Scudetto cherchent à lui remettre un nouveau contrat pour supprimer une clause de libération dans son accord qui lui permet actuellement d’être signé pour un montant d’environ 43 millions de livres sterling en juillet.

– Barcelone est sur le point de refroidir son intérêt pour l’ailier de l’Atletico Madrid Yannick Carrascoécrit COMME. Le joueur de 29 ans était auparavant considéré comme haut placé sur le Blaugrana‘s shortlist cet été comme option pour renforcer l’aile gauche, mais le club devant donner la priorité à d’autres domaines, le dernier en date indique qu’il ne sera pas en mesure de respecter la valorisation de 15 millions d’euros pour sa signature.

– L’Europe s’est intéressée à l’attaquant du New York City FC Valentin Castellanosselon César Luis Merlo. Castellanos a marqué 13 buts en 35 matches de championnat alors qu’il était prêté à Gérone la saison dernière (dont quatre lors d’un match contre le Real Madrid), mais l’équipe de LaLiga ne cherche pas à le garder. West Ham United et Séville ont manifesté leur intérêt pour ses services. Il est rapporté que le club MLS serait prêt à se séparer définitivement de lui s’il recevait une offre de 15 millions d’euros.