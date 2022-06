Transfer Talk Podcast: Comment Kalvin Phillips de Leeds pourrait aider Man City alors que Chelsea se rapproche du transfert de Raphinha | Nouvelles du football

Écoutez le dernier épisode et abonnez-vous au podcast Essential Football de Sky Sports Football.

Leeds se prépare à perdre le duo de stars Kalvin Phillips et Raphinha, et le dernier sur la poursuite de Robert Lewandowski par Barcelone

Pete Graves et Dharmesh Sheth sont de retour pour une nouvelle série du podcast Transfer Talk – et sont rejoints dans cet épisode par l’expert du football Terry Gibson alors que Leeds se prépare à perdre les hommes vedettes Kalvin Phillips et Raphinha.

Ils discutent du déménagement de Phillips à Manchester City et de la candidature de Chelsea pour signer Raphinha.

Terry donne les détails de l’Espagne, y compris la poursuite de Robert Lewandowski par Barcelone, ainsi que les endroits où le Real Madrid pourrait chercher à se renforcer.

Avec Seb Haller prêt à déménager Borussia Dortmund, Dharms énumère ses trois meilleures histoires de rachat pour les joueurs qui ont lutté en Premier League mais qui ont réussi ailleurs!

De plus, le journaliste néerlandais Marcel van der Kraan se joint à l’émission pour donner son avis sur Sven Botman, Frenkie De Jong, Tyrell Malacia, etc.

