Transfer Talk Podcast: Chelsea commence à dépenser de l’argent avec les arrivées de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly | Nouvelles du football

Que se passe-t-il à Chelsea ?

Image:

Raheem Sterling a terminé son transfert à Chelsea





Pete Graves et Dharmesh Sheth sont rejoints par l’écrivain et podcasteur de football Sam Tighe alors que Chelsea entame sa frénésie de dépenses.

Raheem Sterling a rejoint Manchester City, avec le défenseur central Kalidou Koulibaly qui devrait également arriver. Ils en discutent ainsi que de la chasse aux attaquants de West Ham, avec Armando Broja et Gianluca Scamacca en tête de liste de souhaits de David Moyes.

Le journaliste de football espagnol Toni Juanmarti se joint à l’émission pour discuter de tout ce qui concerne Barcelone alors qu’ils s’apprêtent à annoncer l’arrivée de Raphinha, mais Robert Lewandowski le suivra-t-il au Camp Nou ?

De plus, Dharmesh discute des dernières affaires à Manchester United alors qu’ils concluent un accord avec le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez.

Image:

Lisandro Martinez a fait 120 apparitions pour l’Ajax, marquant six buts





