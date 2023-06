Transfer Talk Podcast: Arsenal pour Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber et Mason Mount pourrait-il déménager à Man Utd? | Nouvelles du centre de transfert

L’équipe est de retour pour un autre épisode du podcast Transfer Talk !

Pete et Dharms reviennent avec un épisode succinct du podcast pour parcourir certaines des plus grandes lignes de transfert actuellement à l’ordre du jour.

Ils discutent des dernières nouvelles sur la poursuite par Arsenal du capitaine de West Ham, Declan Rice, ainsi que de leurs démarches pour signer Kai Havertz et Jurrien Timber (03:18).

Dharms fournit l’état d’avancement du transfert de Manchester United pour le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount ainsi que la vague potentielle de sorties de Stamford Bridge vers l’Arabie saoudite (15:52).

Pete fait le point sur l’activité estivale de Newcastle (22h55), avant que Dharms ne résume certaines des autres nouvelles sur les transferts et la gestion (25h20).

