Transfer Talk: Poch envisage Martinez pour diriger la reconstruction de Chelsea

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Poch dresse la liste restreinte de Chelsea

Chelsea a convenu des conditions avec Mauricio Pochettino pour devenir le nouvel entraîneur du club, selon des sources ESPN, et bien qu’un contrat n’ait pas encore été signé, les options de transfert pour cet été sont déjà en cours de discussion.

Selon le Courrier quotidienle sentiment est que les Bleus doivent signer un attaquant, un milieu de terrain et un gardien de but tout en déchargeant des joueurs pour équilibrer les comptes.

Internazionale Lautaro Martinez est considéré comme la signature d’attaquant la plus probable, avec tout mouvement pour l’as à prix élevé de Naples Victor Osimhen susceptible de s’avérer problématique car Chelsea s’est déjà engagé à signer Christophe Nkunku du RB Leipzig pour 63 millions de livres sterling.

En regardant le milieu de terrain, Chelsea veut toujours le capitaine de West Ham United Déclan Riz mais devront faire face à la concurrence d’Arsenal, alors qu’ils ont rejoint Liverpool pour regarder Brighton & Hove Albion Alexis MacAllister. Le co-vainqueur argentin de la Coupe du monde, le gardien d’Aston Villa Émiliano Martinezest également une option.

Il y a eu beaucoup de discussions autour de l’avenir de Mason Mount à Chelsea avec son contrat se terminant en 2024, et Pochettino visera à convaincre le milieu de terrain de rester, alors qu’il parlera également à Romelu Lukakuqui est prêté à l’Inter Milan, pour savoir si l’attaquant peut ou non faire partie de l’équipe de Chelsea la saison prochaine.

Pochettino amènera l’assistant Jesus Perez et son équipe d’entraîneurs habituelle à Stamford Bridge, mais ne commencera officiellement dans son nouveau rôle qu’à la fin de la saison.

Mauricio Pochettino voudrait que son compatriote argentin Lautaro Martinez soit la figure de proue de sa révolution à Chelsea. Marco Luzzani/Getty Images

– Milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan n’a pas l’intention de communiquer une décision sur son avenir, rapporte Fabrice Romano, qui ajoute que le joueur de 32 ans se concentre actuellement uniquement sur la fin de la campagne avec des trophées. Cela survient au milieu de fortes rumeurs selon lesquelles Barcelone signera l’international allemand sur un transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec City fin juin.

– Arrière droit de Manchester City Kyle Walker est prêt à refuser l’intérêt de l’étranger et à voir la dernière année de son contrat, affirme le Soleil, après que le joueur de 32 ans a été lié à l’AC Milan. L’international anglais est heureux à l’Etihad mais pourrait retourner à Sheffield United à l’expiration de son contrat, tout retour à Bramall Lane l’obligeant probablement à être un agent libre.

– L’AC Milan a fait une offre de contrat de trois ans au milieu de terrain offensif de l’Eintracht Francfort Daïchi Kamadaselon Ekrem Konour, le joueur de 26 ans devant être agent libre à la fin de son contrat cet été. Newcastle United, Barcelone et Benfica ont également été liés à l’international japonais.

– Tottenham Hotspur surveille de près le gardien de Southampton Gavin Bazunuselon Initié du football, les Spurs étant impressionnés par les performances du joueur de 21 ans malgré la relégation des Saints de la Premier League. Les Spurs recherchent de jeunes joueurs capables de se développer sous un nouveau manager et estiment que Bazunu est prêt à remplacer Hugo Llorisqui devrait partir cet été.

– Everton est prêt à laisser Amadou Onana partir pour 50 millions de livres sterling s’ils sont relégués, rapporte Initié du football, qui ajoutent que les Toffees essaieront de persuader le milieu de terrain de rester s’ils assurent la sécurité. Cela vient au milieu de l’intérêt de Manchester United, l’entraîneur Erik ten Hag étant un admirateur du joueur de 21 ans.