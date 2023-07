Transfer Talk: Paul Pogba pourrait quitter la Juventus pour Al Ahli

Paul Pogba pourrait être le prochain joueur vedette à rejoindre la Saudi Pro League. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Pogba obtient une offre saoudienne de 100 millions d’euros

L’équipe saoudienne d’Al Ahli a offert le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba un contrat de trois ans d’une valeur de 100 millions d’euros plus des primes, selon La Gazzetta dello Sport.

Al Ahli cherchera à ajouter le milieu de terrain français de 30 ans à une liste qui comprend déjà l’ancien gardien de Chelsea Edouard Mendy et l’ancien attaquant de Liverpool Roberto Firmino.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’équipe saoudienne de la Pro League voudra vérifier la condition physique de Pogba avant de mettre la plume sur papier sur l’accord, qui a déjà été décrit verbalement à son agent Rafaela Pimenta.

Le rapport fait suite à une saison de blessures au cours de laquelle Pogba n’a réussi que 161 minutes sur 10 apparitions dans toutes les compétitions pour la Juventus. On se demande également si Pogba veut ou non quitter la Serie A.

Si Pogba dit à la Juventus qu’il veut partir, le Bianconeri ne bloquera pas l’accord et cherchera à rapporter environ 10 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain après l’avoir signé de Manchester United en tant qu’agent libre l’été dernier.

Amis milieux de terrain Denis Zakaria, Weston McKennie et Arthur Mélo pourrait également quitter la Juventus, qui regarde l’Atalanta Teun Koopmeinersl’AC Milan Franck Kessiecelui de l’Atlético de Madrid Rodrigue de Paul et celui de Strasbourg Habib Diarra comme candidats possibles pour renforcer ce domaine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Sky Sports Allemagne rapporte que le Bayern Munich aimerait déménager Bouna Sarr, Alexandre Nubel, Yann Sommer, Marcel Sabitzer, Sadio Mané, Benjamin Pavard et Ryan Gravenberch afin de financer un accord pour Tottenham Hotspur Harry Kane. Des sources ont déclaré à ESPN mardi que Kane serait intéressé par un transfert au Bayern, qui a déjà fait deux offres aux Spurs pour le capitaine anglais.

– Manchester United se rapproche d’un accord avec Internazionale pour André Onanarapports Calciomercato. Les Red Devils ont offert 55 millions d’euros tandis que l’Inter veut 60 millions d’euros, mais le gardien de but de 27 ans a déjà accepté des conditions personnelles avec United qui vaudront plus du double de son salaire actuel à l’Inter.

– Milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic signera un contrat de trois ans pour rejoindre Ruben Neves et Kalidou Koulibaly du côté saoudien d’Al Hilal, comme l’a rapporté Fabrice Romano. Les documents sont en place pour le déménagement de 40 millions d’euros avec la signature du contrat et l’examen médical toujours en attente.

– Celui de Naples Piotr Zielinski comme quelqu’un qui pourrait remplacer Milinkovic-Savi susmentionné à la Lazio, mais le milieu de terrain a également une offre importante d’un club saoudien sans nom, selon Calciomercato. L’offre est un contrat de trois ans d’une valeur comprise entre 10 et 12 millions d’euros par saison, tandis que Naples ne veut pas moins de 20 millions d’euros pour le transfert du joueur de 29 ans.

– Marseille est en négociations avancées avec l’attaquant de Sheffield United Iliman Ndiaye concernant les conditions personnelles, les rapports Fabrice Romano, qui ajoute qu’un accord devrait être conclu prochainement avec un accord de cinq ans en cours de discussion. Le joueur de 23 ans souhaite le transfert, mais Marseille devra négocier une indemnité de transfert avec les Blades.