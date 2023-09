Transfer Talk: Partey en tête de la liste des remplaçants de Pogba par la Juve

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Partey en tête de la liste restreinte de la Juve

Le doute provoqué par Celui de Paul Pogba Un test de dopage positif a amené le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, à examiner les milieux de terrain qui pourraient être recrutés dès janvier, et le média italien Calciomercato ont répertorié les joueurs qui intéressent les géants de la Serie A.

Ancre d’Arsenal Thomas Partey est le premier nom sur la liste restreinte, les Gunners étant apparemment disposés à laisser le joueur de 30 ans quitter les Emirats.

celui de Nice Khéphren Thuram est le joueur que Giuntoli trouve le plus intéressant, mais il serait également le joueur le plus cher de la liste avec environ 35 millions d’euros.

La Juve s’intéresse également au Borussia Mönchengladbach Manu Konéqui était auparavant surveillé par l’AC Milan lors de son séjour à Toulouse et qui a encore progressé dans ses performances depuis son arrivée en Bundesliga.

Milieu de terrain strasbourgeois Habib Diarra est le prochain, mais la Juve pourrait faire face à une rude concurrence de la part de Wolfsburg pour la signature du joueur de 19 ans évalué à 20 millions d’euros.

Le dernier joueur est celui du Borussia Dortmund Abdoulaye KamaraBien que le Bianconeri ferait venir le joueur de 18 ans comme quelqu’un pour l’avenir plutôt que d’en faire un titulaire immédiat.

Tuttosport ont également ajouté que la Juventus suivait l’Udinese Lazar Samardzic – dont le transfert estival à l’Internazionale a échoué – en raison des capacités techniques et physiques du joueur de 21 ans.

Potins de papier

– Everton, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers et Sheffield United ont tous manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain agent libre Xékaselon Discussion en équipe. Le joueur de 28 ans, qui a récemment représenté le Stade Rennais, suscite également l’intérêt des équipes de championnat de Southampton et de West Bromwich Albion.

– Brentford fera un nouvel effort pour recruter l’ailier du PSV Eindhoven Johan Bakayoko en janvier après avoir vu une offre de 34 millions de livres sterling rejetée au cours de l’été, rapporte Initié au football. Des joueurs comme Liverpool, Everton, Crystal Palace et Burnley ont tous manifesté leur intérêt pour le joueur de 20 ans et la concurrence pour sa signature sera probablement féroce en janvier.

– Everton est prêt à laisser partir le milieu de terrain André Gomes rejoignez l’équipe turque de Super Lig Fenerbahce pour aussi peu que 5 millions de livres sterling, selon Discussion en équipe, qui ajoute que le patron des Toffees, Sean Dyche, souhaite réduire son équipe pour aider à équilibrer les comptes du club. Fenerbahce est impatient de recruter le joueur de 30 ans et les pourparlers entre les deux clubs sont désormais avancés.

– Adana Demirspor a conclu un accord pour recruter le milieu de terrain Édouard Michut prêté par le Paris Saint-Germain, rapporte Fabrizio Romanoqui ajoute qu’il existe un accord verbal avec les clubs en attendant de vérifier les documents et de le signer. Mavi Simşekler Le patron Patrick Kluivert tenait à faire venir le joueur de 20 ans et il existe une option pour rendre l’accord permanent.

– Agent libre Pajtim Kasami signera un contrat pour rejoindre la Sampdoria en Serie B jusqu’en 2024 avec l’option d’un an supplémentaire, rapporte Fabrizio Romano, le club visant à revenir dans l’élite. Le milieu de terrain de 31 ans a accepté cette décision, étant agent libre depuis son départ de l’Olympiakos.