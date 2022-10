Transfer Talk – Newcastle vs AC Milan pour Asensio de Madrid

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Newcastle rivalisera avec l’AC Milan pour la signature d’Asensio

L’AC Milan devrait affronter la concurrence de Newcastle United pour signer l’ailier du Real Madrid Marco Asensiocomme cela a été rapporté par Calciomercato.

Asensio a rejoint le Real Madrid pour la première fois en provenance du RCD Mallorca en 2015, mais semble désormais destiné à quitter le stade Santiago Bernabeu, son contrat actuel expirant à la fin de la saison.

L’AC Milan est l’un des clubs les plus étroitement liés, qui serait probablement particulièrement désireux de signer l’international espagnol s’il s’intéressait à Raphaël Léao se matérialise finalement en un transfert non désiré par le Rossoneri.

Cependant, l’équipe de Serie A n’aura pas les choses à sa manière et devra se débarrasser de la concurrence d’une équipe de Newcastle qui a montré sa puissance d’attraction depuis son changement de propriétaire.

Cela vient avec Asensio, 26 ans, qui lutte pour un temps de jeu significatif, n’ayant réussi que 104 minutes en neuf apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison.

Le plus long temps qu’il a passé sur le terrain en un match depuis Los Blancos ce terme est quand il a joué 26 minutes et a marqué contre le RB Leipzig. Asensio est entré en jeu à la 88e minute de la grande victoire du Real Madrid contre Barcelone lors du Clasico de dimanche.

Malgré le manque actuel d’opportunités de montrer ses talents sur les plus grandes scènes, Asensio suscite toujours l’intérêt des clubs qui cherchent à le signer en tant qu’agent libre cet été.

Marco Asensio est entré à la 88e minute pour le Real Madrid lors de sa victoire contre Barcelone dimanche à El Clasico. Burak Akbulut/Agence Anadolu via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan devrait tenir une réunion avec Raphaël Léao‘s agent sur un renouvellement de contrat et souhaitent que les discussions soient closes au moment où la Coupe du monde au Qatar se jouera, rapporte Tutosport. L’accord actuel de l’ailier expire en 2024 et les deux parties se rapprochent d’un accord sur les salaires, Milan étant prêt à lui garantir 6 millions d’euros par an, bien qu’il y ait également d’autres facteurs à régler.

– Des travaux sont en cours pour agrandir Monture de maçoncontrat de — par Fabrice Romano, les propriétaires, le conseil d’administration et le manager de Chelsea sont tous d’accord pour dire que cela est une priorité pour le club. L’international anglais a marqué deux fois pour Chelsea et fourni trois autres passes décisives dans toutes les compétitions ce trimestre, et son contrat actuel court jusqu’à l’été 2024.

– Si une offre assez bonne arrive, la Juventus fera pression pour Moise Kean de quitter le club, rapporte Calciomercato, ajoutant qu’il y a une obligation de remboursement de 30 millions d’euros pour son prêt d’Everton. Il y a eu des intérêts de prêt de la Premier League ces derniers mois, mais ils n’ont pas été suffisants pour convaincre l’attaquant de partir.

– L’AC Milan veut signer le milieu de terrain de Chelsea Ruben Loftus-Joue en janvier après avoir été impressionné par le joueur de 26 ans, rapporte Calciomercato. Les deux clubs entretiennent une relation positive et devraient se réunir prochainement pour discuter de diverses situations, Milan étant le plus intéressé par Loftus-Cheek.

– Bodo/Glimt en avant Ola Solbakken rejoindra la Roma très prochainement, selon Calciomercatoqui ajoute qu’il est totalement d’accord avec le Giallorossi avant de les rejoindre en tant qu’agent libre en janvier. Ils ont réussi à conclure l’accord car Solbakken a préféré rejoindre Jose Mourinho plutôt que de déménager à Naples.