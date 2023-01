Transfer Talk Newcastle suit le trio de Chelsea

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Newcastle planifie un raid pour le trio de Chelsea

Newcastle United envisage un triple swoop pour les stars de Chelsea Conor Gallagher, Hakim Ziyech et Ruben Loftus-Joueselon le Télégraphe.

Newcastle tient à renforcer ses options de milieu de terrain en janvier, encore plus après l’homme vedette Bruno Guimarães a contracté une blessure qui pourrait l’exclure pour les deux prochaines semaines. Gallagher, 22 ans, serait la principale cible des Magpies.

Les trois joueurs des Blues ont eu du mal à trouver des minutes régulières cette saison sous Graham Potter, et cette situation semble peu susceptible de changer après les récentes arrivées au club de l’ouest de Londres.

Chelsea a jusqu’à présent ajouté Mykhaïlo Mudryk, Andreï Santos, David Fofana et João Félix (prêt) à leurs options offensives ce mois-ci.

Parmi les trois joueurs recherchés par Newcastle, Chelsea semble le plus disposé à se séparer de Ziyech, 29 ans, probablement parce qu’ils doivent perdre deux joueurs non locaux de leur équipe de l’UEFA Champions League. Cependant, ils craignent de laisser Gallagher et Loftus-Cheek (26 ans) partir avec autant de blessures aux autres milieux de terrain du club.

Newcastle envisagerait également des transferts pour le milieu de terrain de Manchester United Scott McTominay et la clé de voûte des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves.

On pense que Conor Gallagher est la cible principale des Magpies. Robin Jones/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Memphis DepayL’avocat de a répondu aux rumeurs selon lesquelles il y aurait eu des négociations entre le Néerlandais et l’Internazionale, selon Fabrice Romano. Sébastien Ledure, le représentant de Depay, a nié que des discussions aient eu lieu entre le Barça et les Italiens, et que “ce n’est pas une possibilité dont nous discutons”. Au lieu de cela, l’Atletico Madrid reste le favori pour débarquer le joueur de 28 ans en janvier.

– Pablo Sarabia devrait être révélé en tant que joueur des Wolves cette semaine, selon Fabrice Romano. L’Espagnol a passé la saison dernière en prêt au Sporting CP du Paris Saint-Germain, où il a marqué 21 buts en 45 matchs. Une telle forme a été récompensée par plus de temps de jeu dans la capitale française, et il a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues pour les Parisiens. Les loups devraient payer 5 millions d’euros à l’avance pour le joueur de 30 ans dans le cadre d’un contrat de deux ans et demi.

– Newcastle United cherche à propulser le Bayern Munich, Chelsea, Tottenham Hotspur et la Juventus à la signature de l’arrière droit Malo Gustoselon Footmercato. Le défenseur de 19 ans a été sensationnel pour Lyon la saison dernière et est considéré comme l’un des arrières latéraux droits les plus prometteurs d’Europe. Newcastle serait prêt à faire une proposition au club et au joueur concernant un déménagement à la fin de la saison. Il est peu probable que Lyon conclue un accord pour Gusto en janvier, mais avec seulement un an restant sur son contrat actuel de l’été, il est probable qu’une offre de 30 millions d’euros suffirait à la partie française avec son étoile montante.

– Ivan FresnedaLes représentants de ‘s ont été en Angleterre pour parler à la fois à Newcastle et à Arsenal, selon Sports du ciel. Le Real Valladolid hésite à se séparer de son arrière droit prometteur, mais est prêt à le laisser partir si l’un ou l’autre des clubs fait la bonne offre. Newcastle a observé le joueur de 17 ans cette saison, tandis qu’Arsenal a exprimé son intérêt pour Fresneda, le plus jeune joueur à figurer en Liga en 2022-23. Son rythme a été un atout précieux et ses performances ont vu un nombre croissant de clubs surveiller ses progrès.

– Après avoir raté Mudryk à Chelsea, Arsenal tourne maintenant son attention vers le milieu de terrain offensif du Bayer Leverkusen Moussa Diabyselon Transfermarkt Manuel Véth. Le joueur de 23 ans a marqué six fois et ajouté trois passes décisives pour Leverkusen cette saison, et l’ancienne star du PSG a également été liée à Newcastle. Il est sous contrat avec la partie allemande jusqu’en 2025, qui le valoriserait à environ 100 millions de livres sterling. Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite toujours renforcer ses options d’attaque malgré l’absence de l’objectif à long terme Mudryk, et Diaby pourrait faire l’affaire.