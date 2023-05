Transfer Talk: Newcastle regarde Harvey Barnes, James Maddison

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Newcastle prêt à passer à la paire Foxes

Ailier de Leicester City Harvey Barnes souhaite déménager à Newcastle United si les Magpies poussent fort pour le signer, selon Initié du football. Newcastle regarde également son coéquipier des Foxes James Madison et le milieu offensif de Chelsea Monture de maçon.

Barnes, 25 ans, a marqué le premier match de la victoire 2-1 de Leicester contre West Ham United le dernier jour de la campagne, bien que cela n’ait pas suffi à les maintenir en Premier League alors qu’Everton battait l’AFC Bournemouth.

Il est suggéré que Barnes voulait quitter les Foxes quelle que soit la ligue dans laquelle ils seraient au prochain mandat.

Barnes a encore deux ans sur son contrat actuel et espère rejoindre un club qui peut régulièrement participer à la Ligue des champions après une campagne individuelle impressionnante, au cours de laquelle il a marqué 13 buts en Premier League malgré les difficultés de Leicester.

Cela fait de lui le meilleur buteur du club cette saison, mais Leicester est prêt à le laisser partir si ses demandes de 40 millions de livres sterling sont satisfaites, alors que le club cherche à lever des fonds pour le mercato d’été.

Maddison est également susceptible de quitter le King Power Stadium après la relégation des Foxes, tandis que l’avenir de Mount a été largement discuté alors que le joueur de 24 ans entre dans la dernière année de son contrat avec Chelsea.

– L’attaquant de West Ham United Gianluca Scamacca veut retourner en Italie, sa préférence étant de rejoindre la Juventus, selon Calciomercato. Le Bianconeri ont surveillé le joueur de 24 ans et on pense que ce pourrait être le moment idéal pour bouger.

– Attaquant marseillais Alexis Sanchez est une option estivale pour Lyon, affirme Ekrem Konour, qui ajoute toutefois que le joueur de 34 ans n’est pas une priorité. L’international chilien a inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives en 34 matches de Ligue 1 cette saison.

– milieu de terrain toulousain Stijn Spierings est en négociations avancées pour rejoindre le PSV Eindhoven en tant qu’agent libre, selon Marché du pied. Son compatriote milieu de terrain néerlandais Branco van den boomen est tout près de rejoindre l’Ajax Amsterdam, tandis que son coéquipier Raphaël Ratao a reçu une offre d’Al Wahda aux EAU.

– de Sergej Milinkovic-Savic l’avenir à la Lazio est incertain, selon Calciomercato. Le joueur de 28 ans était auparavant évalué à environ 100 millions d’euros, mais le manager Maurizio Sarri pourrait désormais être prêt à laisser le milieu de terrain partir pour beaucoup moins. Manchester United, Tottenham Hotspur et Newcastle United ont tous été désignés comme prétendants potentiels