Transfer Talk: Newcastle propose de signer Kvaratskhelia de Naples

TOP STORY: Newcastle fait approcher Kvaratskhelia

Newcastle a fait une offre de 82 millions de livres sterling (107 millions de dollars) pour signer l’ailier de Naples Khvicha Kvaratskhelia, selon Corriere dello Sport.

Le joueur de 22 ans a été un joueur hors pair pendant Gli Azzuri la saison dernière, et après que les Magpies ont acquis la star de Serie A Sandro Tonali de l’AC Milan, il semble qu’ils souhaitent maintenant recruter un autre joueur de l’élite italienne.

Kvaratskhelia a contribué à 22 buts en 34 matches de championnat pour aider son équipe à remporter le Scudetto, et il est rapporté que le Paris Saint-Germain et Manchester City font également partie des clubs européens intéressés par ses services. Bien qu’il n’ait pas encore répondu à l’offre d’Eddie Howe, le club de Premier League serait déjà prêt s’il voyait sa proposition d’ouverture rejetée et serait prêt à faire une deuxième tentative améliorée.

Kvaratskhelia a encore quatre ans sur son contrat actuel au stade Diego Armando Maradona.

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des meilleurs jeunes talents d’Europe et a un vif intérêt de Newcastle United pour la Premier League. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Aston Villa a identifié l’ailier rennais Jérémy Doku comme alternative potentielle s’ils ne décrochent pas le Bayer Leverkusen Moussa Diaby, écrit Fabrice Romano. Les Villains ont vu leur offre de 35 millions d’euros pour signer Diaby rejetée récemment, et au milieu de l’intérêt pour lui sortant d’Arabie saoudite, la dernière indique qu’ils pourraient bientôt porter leur attention sur Doku, 21 ans, qui a contribué à huit buts en 28 Ligue 1 apparitions la saison dernière.

– Newcastle vise à décharger Allan Saint Maximin pour les aider à signer l’ailier de Leicester City Harvey Barnes, rapporte TalkSport. Al-Ahli, du côté saoudien de la Pro League, aurait entamé des discussions préliminaires pour signer le joueur de 26 ans, tandis que les Magpies seraient tenus de proposer une offre de 35 millions de livres sterling s’ils veulent signer Barnes. Saint-Maximin a également été lié à l’AC Milan.

– L’Internazionale est sur le point de signer un ailier Juan Cuadrado sur un transfert gratuit, révèle Gianluca Di Marzio. Le joueur de 35 ans a conclu un contrat d’un an avec le Nerazzurri, quittant la Juventus après l’expiration de son contrat le mois dernier. Il a fait 41 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, contribuant à cinq buts.

– Al Ahli est de plus en plus optimiste dans sa poursuite de l’ailier de Manchester City Riyad Mahrez, rapporte le journaliste de CBS Ben Jacobs. Un accord d’environ 30 millions de livres sterling aurait été conclu, l’équipe saoudienne de la Pro League prenant déjà des dispositions pour l’examen médical du joueur de 32 ans. Mahrez a fait 30 apparitions en Premier League la saison dernière, contribuant à 15 buts dans le processus.

– Des pourparlers sont sur le point de commencer entre le Bayern Munich et Manchester City sur un transfert pour le défenseur Kyle Walker, rapporte Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Walker, 33 ans, aurait déjà convenu de conditions personnelles avec les champions de Bundesliga, et il est rapporté qu’une offre de l’ordre de 15 millions d’euros suffirait à convaincre les Citizens de se séparer de lui.