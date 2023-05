Transfer Talk: Napoli cherche à prolonger l’accord avec Osimhen

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Napoli cherche à prolonger l’accord avec Osimhen

Napoli cherche à conjurer l’intérêt pour l’attaquant Victor Osimhen en le récompensant par un nouveau contrat, selon Calciomercato.

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Chelsea seraient tous en course pour la signature du joueur de 24 ans et, certains clubs étant apparemment prêts à doubler son salaire actuel de 4,5 millions d’euros par saison, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est vise maintenant à renouveler les mandats actuels de l’international nigérian.

En plus de lui accorder une augmentation de salaire significative, il est rapporté que les champions de Serie A incluront également une clause de libération minimale dans l’accord qui permettra à Osimhen de quitter le club pour 160 millions d’euros.

Les 23 buts d’Osimhen en 30 matchs de championnat ont été un facteur crucial dans Chez Gli Azzurri première victoire du Scudetto en 33 ans, et ils espèrent que la reconnaissance de sa forme le persuadera de rester en Italie pendant au moins une saison de plus.

Alors que le PSG, le Bayern et Chelsea tournent tous autour, Napoli souhaite que Victor Osimhen signe un nouveau contrat avec une clause libératoire de 160 millions d’euros. Giuseppe Bellini/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Liverpool surveille de près le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Nevesselon Initié du football. Les Reds auraient demandé à être tenus informés de l’évolution de l’avenir du joueur de 26 ans, Barcelone étant également liée à son intérêt. Neves entrera dans la dernière année de son contrat le mois prochain, et on pense que les Wolves accepteraient une offre de 50 millions de livres sterling.

– Barcelone est intéressé par un déménagement pour Manchester City João Cancelorévèle sport. Il est entendu que le joueur de 29 ans, actuellement prêté au Bayern Munich, ne restera pas en Allemagne cet été, et bien que le Blaugrana peuvent ne pas être en mesure de l’acquérir dans le cadre d’un contrat permanent, ils évaluent la possibilité d’un prêt alors que le manager Xavi Hernandez poursuit sa recherche d’un nouvel arrière droit.

– Newcastle United prévoit de faire une offre d’ouverture de 50 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain offensif du RB Leipzig Dominik Szoboszlairapports Ekrem Konour. Il a déjà été rapporté que les Magpies avaient repéré le joueur de 22 ans, et la dernière en date indique qu’ils se préparent maintenant à faire un geste pour sa signature dès l’ouverture de la fenêtre de transfert.

– Aston Villa est intéressé par la signature de l’ailier de Villarreal Nico Jacksondit L’Equipe Nabil Djellit. On pense que le patron de la villa, Unai Emery, souhaite à nouveau travailler avec le joueur de 21 ans, et il pourrait être l’un des premiers transferts des Villains cet été. Jackson, qui avait déjà vu son déménagement à Bournemouth échouer en janvier, a capturé une belle forme vers la fin de la saison, ayant contribué à 10 buts lors de ses six derniers matches.

– Des pourparlers sont en cours entre Barcelone et l’ailier Ousmane Dembélé sur un nouveau contrat, comprend Fabrice Romano. On pense que le joueur de 26 ans est considéré comme un élément clé du projet au Camp Nou, et le Blaugrana cherchent à supprimer la clause de libération de 50 millions de livres sterling qui existe dans son contrat actuel. Il est rapporté que ses représentants rencontreront l’équipe de LaLiga dès qu’ils chercheront à assurer son avenir en Espagne.