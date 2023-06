Transfer Talk: Naples et l’AC Milan restent les premières places pour Balogun

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Les géants italiens lorgnent sur le Balogun de l’USMNT

Folarine Balogun est un homme très demandé en Italie, avec deux géants de la Serie A – le champion de Naples et son rival l’AC Milan – qui se battent pour la signature du jeune d’Arsenal, selon le Miroir.

Napoli en particulier est impatient de planifier sa vie sans attaquant vedette Victor Osimhen, qui pourrait partir cet été après une saison étonnante. Les récents champions d’Italie voient Balogun – qui a marqué 20 buts pour le Stade Reims lors de matches de Ligue 1 prêtés par Arsenal cette saison – comme un prétendant potentiel à Osimhen.

Parmi les clubs qui envisagent Osimhen, 24 ans, figurent Manchester United, Newcastle United, Chelsea et même Arsenal, qui pourraient inclure Balogun dans tout accord d’échange.

L’AC Milan, en revanche, souhaite recruter plus de jeunes joueurs à fort potentiel, et Balogun, 21 ans, correspond certainement à ce projet de loi. Balogun a été appelé jeudi dans la liste des équipes nationales masculines des États-Unis pour le prochain tour de la finale de la Concacaf Nations League.

Les deux clubs italiens ayant fait connaître leur intérêt, Arsenal pourrait être tenté de laisser partir Balogun uniquement s’ils reçoivent ce qu’ils perçoivent comme la bonne offre. Les Gunners seraient à la recherche d’au moins 30 millions de livres sterling, qu’ils offriront immédiatement au patron Mikel Arteta alors qu’il cherche à renforcer sa propre équipe pour une autre poussée au titre.

Folarin Balogun pourrait être en ligne pour un grand déménagement cet été. VALERY HACHE/AFP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Défenseur João Cancelo a exclu un retour à Manchester City et un transfert permanent au club prêteur du Bayern Munich, selon sport. Le rapport indique que le joueur de 29 ans souhaite plutôt déménager dans un nouvel endroit avec Barcelone dans le mélange pour signer l’arrière gauche sur un contrat permanent. Cancelo pense que son séjour au stade Etihad est terminé après son passage temporaire en Bundesliga, mais il serait favorable à un transfert au Camp Nou plutôt qu’à un retour à l’Allianz Arena. Barcelone, cependant, aurait du mal à signer Cancelo de manière permanente en raison de ses finances précaires, ce qui signifie – s’il est intéressé – qu’il pourrait devoir rejoindre le club catalan en prêt, et après avoir accepté une réduction de son salaire.

– Manchester United cherche à renforcer ses options offensives pour 2023-24 et Erik ten Hag est en pourparlers avec l’Atalanta Rasmus Hojlund et de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muaniselon le Athlétique. Ten Hag regarde au-delà des attaquants existants des Reds Wout Wehgorst et Anthony Martial qui, à eux deux, n’ont marqué que 11 buts en 59 matchs cette saison. Ten Hag pense qu’il doit améliorer sa force de frappe pour le retour de United en Ligue des champions, et il élabore divers plans parallèlement – ou au-delà – au désir de signer la cible principale Harry Kane. Hojlund, 20 ans, a marqué huit buts et ajouté quatre passes décisives en Serie A cette saison, et a également marqué cinq fois pour le Danemark lors de la dernière trêve internationale. Muani, 24 ans, a marqué 23 buts remarquables et ajouté 17 passes décisives en 43 apparitions, mais pourrait exiger des frais de transfert allant jusqu’à 80 millions d’euros. Hojlund correspond mieux au désir des Reds de se déplacer pour un joueur en développement et serait également la solution parfaite si United réussissait dans sa poursuite de Kane.

– Chelsea a rejeté une offre de 30 millions de livres sterling de Brighton & Hove Albion pour le défenseur Lévi Colwillselon le Courrier quotidien. Colwill, 20 ans, a connu une saison impressionnante alors qu’il a fait 22 apparitions au cœur de la ligne arrière des Seagulls pendant son prêt. Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, tenait naturellement à ce que le mouvement du défenseur soit permanent cet été. Cependant, Chelsea a répondu en disant que Colwill, un produit de leur académie, n’est pas disponible pour un transfert avec le patron des Blues, Mauriccio Pochettino, qui serait un grand fan de Colwill.

– Kai Havertz est sur la liste des remplaçants du Real Madrid devrait Karim Benzéma quitter le club cet été, selon Marque. Les patrons de Madrid ont discuté des plans pour la saison 2023-24 avec le patron Carlo Ancelotti, et beaucoup dépend de l’avenir de Benzema, a été lié à un transfert surprise au club saoudien d’Al Ittihad. Benzema est l’un des plus grands attaquants madrilènes de tous les temps et son remplaçant aurait de grosses chaussures à remplir, mais Havertz, 23 ans, est inclus comme l’un des joueurs vers lesquels Ancelotti envisage de se tourner pour le maillot n ° 9 la saison prochaine.

– Gérone cherche à voler une marche sur ses rivaux en faisant des mouvements précoces sur le marché des transferts, et la partie espagnole envisage un double coup potentiel pour le duo de Barcelone Pablo Torre et Estanis Pedrolaselon Mundo Deportivo. Le milieu de terrain offensif Torre, 20 ans, a joué en un peu plus de 300 minutes pour l’équipe de Xavi Hernandez cette saison, tandis que l’attaquant de 19 ans Pedrola a marqué sept buts en 14 apparitions pour Barcelone B. Le Barça pourrait être intéressé à laisser les deux joueurs partir, d’autant plus qu’ils cherchent à augmenter leurs propres fonds de transfert, mais une période de prêt pour l’un ou les deux semble plus probable.