La fenêtre de transfert d’été n’est pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et il y a beaucoup de commérages qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Musah pourrait remplacer Rice à West Ham

West Ham United alignera le milieu de terrain de Valence Yunus Musah devrait Déclan Riz déménager à Arsenal, selon CBS Sports.

L’international américain de 20 ans, qui a été vital pour la survie de Valence en Liga cette saison, devrait quitter l’Espagne cet été.

Musah a de nombreux admirateurs de la Premier League, Liverpool et Arsenal le surveillant ces dernières années, et Valence aurait déjà rejeté une offre de 35 millions d’euros de Chelsea au milieu de leur bataille de relégation.

Mais alors que le capitaine des Hammers, Rice, se rapproche d’un transfert de 100 millions de livres sterling à Arsenal, David Moyes a identifié le milieu de terrain box-to-box comme un remplaçant idéal pour l’international anglais partant.

Un déménagement dans l’est de Londres marquerait un retour en Angleterre pour Musah, qui a fait partie de l’académie Gunner’s Hale End pendant sept ans. Il a même représenté le pays au niveau des jeunes avant de s’engager dans l’allégeance internationale à l’USMNT.

Yunus Musah pourrait se diriger de Valence à West Ham. John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich change sa priorité pour trouver un attaquant cet été avec l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani en tête de liste, selon Sky Sport Allemagne. Le joueur de 24 ans a marqué 15 buts et fourni 14 passes décisives en 32 matches de Bundesliga pour Francfort, mais il est rapporté que le club allemand ne prévoit pas d’offrir à l’international français un contrat prolongé avec un salaire plus élevé, son contrat actuel expirant dans 2027.

– L’avenir de Sergio Ramos sera bientôt décidé, selon Rudy Galetti. Le défenseur de 37 ans est un agent libre après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain au début du mois et a déjà été lié à la fois à Al Ahli et à Al Nassr. Le défenseur central serait tenté par un passage en Saudi Pro League, avec une offre de 30 millions d’euros par saison, et une rencontre avec des responsables de la ligue aurait lieu dans les prochains jours.

– Juan Cuadrado a suspendu les pourparlers de renouvellement de contrat avec la Juventus, rapporte Calciomercato. Le Bianconeri aurait proposé au milieu de terrain de 35 ans un nouveau contrat qui comprend une importante baisse de salaire de 4,5 millions d’euros à 2 millions d’euros, plus des bonus, par mois. L’international colombien, qui a passé huit ans à Turin, prendra une décision concernant son avenir après avoir terminé ses engagements en équipe nationale.

– Révolution de la Nouvelle-Angleterre Noël Buck serait sur le radar de Tottenham Hotspur et d’autres équipes anglaises, selon Athlétique. Le milieu de terrain de 18 ans devrait terminer la saison MLS, mais l’adolescent pourrait parvenir à un accord pour janvier après sa saison 2023. Buck, qui a joué pour l’équipe américaine des moins de 19 ans, a un passeport britannique et est également surveillé par l’Angleterre, qui prévoit de l’inviter à un camp de l’équipe nationale des jeunes plus tard ce mois-ci.

– Internazionale a conclu un accord avec Stefan de Vrij pour un nouvel accord jusqu’en juin 2025, rapporte Sky Sport Italie. Le défenseur de 31 ans signera vendredi un nouveau contrat de deux ans avec les Nerazzurri. L’international néerlandais a disputé 203 matches avec l’équipe de Serie A jusqu’à présent, avec 9 buts et 7 passes décisives.