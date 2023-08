Transfer Talk : Monaco se rapproche de l’accord avec Folarin Balogun

L’international américain Folarin Balogun se rendrait à Monaco pour subir un examen médical avant son départ prévu d’Arsenal. José L Argueta/ISI Photos/Getty Images

Le mercato estival est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Monaco se rapproche de l’accord Balogun

L’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun se rapproche de l’AS Monaco, selon RMC Sportaprès avoir fait accepter son offre de 45 millions d’euros, qui comprend des bonus.

Le club de la Principauté espère désormais convaincre l’international américain de 22 ans de signer un contrat de cinq ans. Il semblerait que seuls les derniers détails restent à régler avant que le déménagement puisse être finalisé.

Balogun a été un joueur remarquable en Ligue 1 la saison dernière, contribuant 21 buts et deux passes décisives pour le Stade de Reims en 37 matches de championnat. Néanmoins, les Gunners n’ont pas été en mesure de lui promettre un football en équipe première dans une ligne d’attaque dirigée par Gabriel Jesus et soutenue par l’ancien joueur vedette de Chelsea, Kai Havertz.

Les Blues étaient l’un des clubs liés à l’intérêt pour le leader né à New York, mais les dernières informations indiquent que c’est le cas. Les Monégasques qui ont pris la tête de la course pour lui, avec Mercato à pied ajoutant qu’il a reçu l’autorisation de passer son examen médical.

Balogun a rejoint l’académie d’Arsenal en 2012.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

Potins de papier

– Al Ettifaq souhaite recruter l’ailier d’Arsenal Nicolas Pépéécrit Ekrem Konur. La partie saoudienne est en pourparlers avec le joueur de 28 ans pour un éventuel contrat de quatre ans.

– Un accord est proche entre Arsenal et la Real Sociedad sur un accord de prêt pour l’arrière gauche Kieran Tierneyrapports L’Athlétisme. Les Gunners cherchaient à quitter l’international écossais de 26 ans ce mois-ci, avec Oleksandr Zinchenko comme premier choix à ce poste, et l’équipe de LaLiga est maintenant sur le point d’obtenir un prêt d’une saison pour lui, qui n’inclura pas toute clause d’option permanente.

– Une offre de 35 millions de livres sterling suffirait à persuader le Bayer Leverkusen de se séparer du défenseur Piero Hincapieécrit Ben Jacobs de CBS Sports. Le défenseur central de 21 ans serait désireux de passer à la Premier League et chercherait à forcer cette décision si un club de l’élite anglaise intensifiait ses efforts pour obtenir sa signature. Il a déjà été lié à Liverpool et Tottenham Hotspur.

– Négociations entre le Paris Saint-Germain et Lyon concernant l’ailier Bradley Barcola sont au point mort, selon L’Equipe. Alors que le PSG cherchait à aller de l’avant avec une offre de transfert, ses rivaux de Ligue 1 auraient préféré un échange de joueurs, mais les joueurs qui les intéressaient ont déjà quitté le Parc des Princes, où l’optimisme de la hiérarchie du club quant à un accord pour le Un jeune de 20 ans n’est pas partagé par Les Gones.

– Valence n’a pas réussi à attirer l’attaquant du FC Porto Toni Martínezrapports Relevé. L’équipe de Primeira Liga considérerait le joueur de 26 ans comme un élément clé de son équipe et devrait trouver un remplaçant s’ils décidaient de le se débarrasser. On dit qu’il pourrait partir si un club de Premier League se présentait pour sa signature, même s’il pourrait être tenu d’activer la clause libératoire de son contrat de 60 millions d’euros.