Transfer Talk: Messi rejoindra Barcelone si Miami continue de perdre

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone prépare le retour de Lionel Messi pour des adieux appropriés

Lionel Messi pourrait faire un retour sensationnel à Barcelone lors du mercato de janvier, si l’Inter Miami ne participe pas aux éliminatoires de la Conférence Est.

C’est selon le média espagnol COMMEqui a suggéré que le vainqueur de la Coupe du monde de 36 ans pourrait retourner au Spotify Camp Nou en janvier en prêt pour des adieux en bonne et due forme au club où il a passé 17 ans.

Messi a hâte de revenir au Camp Nou depuis son départ pour le Paris Saint-Germain en 2021. Avant son transfert à l’Inter Miami, Messi a admis qu’il avait eu des discussions avec son ancien club en Espagne, mais les restrictions financières ont rendu le déménagement trop compliqué.

L’Inter Miami est actuellement à sept places de la ligne des séries éliminatoires au classement avec seulement trois matches à jouer, bien qu’il lui reste au moins un match en main contre les équipes dont il a besoin pour grimper au classement. La saison régulière de la MLS se termine le 21 octobre, date à laquelle la saison de Messi serait terminée si Miami manquait les séries éliminatoires.

De plus, le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a même laissé entendre qu’il ne ferait pas obstacle au vainqueur argentin de la Coupe du monde s’il y avait une possibilité que Messi puisse sceller son retour de rêve en Espagne.

Le skipper argentin est sous contrat avec Miami jusqu’en 2025 mais il a déjà déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à prolonger son séjour en MLS au-delà de cette date, selon les informations. Messi a également récemment été associé à un transfert vers son club d’enfance, les Newell’s Old Boys, à la fin de son séjour aux États-Unis.

Si l’Inter Miami rate les séries éliminatoires, Lionel Messi comblerait le vide du calendrier avec un prêt à Barcelone. Harry Comment/Getty Images

Potins de papier

– Manchester City espère repousser l’intérêt du Real Madrid pour l’attaquant vedette Erling Haaland en organisant prochainement des négociations contractuelles, selon Le télégraphe. Haaland a marqué huit buts en 10 matchs cette saison après en avoir marqué 52 la dernière fois, c’est pourquoi City espère prolonger son contrat. Les rapports faisant état de l’intérêt du Real Madrid pour le joueur de 23 ans sont persistants, mais ce ne sera pas facile à convaincre : il joue pour l’actuel champion d’Europe et est en excellente forme. Les Blancos espérions signer l’un des Kylian Mbappé ou Haaland en 2024, et pour l’instant aucune de ces décisions ne semble probable.

– Newcastle United se prépare à affronter Liverpool et la Juventus pour le milieu de terrain de Nice Khéphren Thuramselon Tutomercatoweb. Le milieu de terrain central de 22 ans a été dans une forme sensationnelle pour l’équipe classée quatrième et de nombreux grands clubs s’y intéressent. Thuram est sous contrat avec le club jusqu’en 2025 mais pourrait être disponible pour environ 40 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Borussia Dortmund sont également intéressés.

– La Juventus continue de parcourir le marché à la recherche d’étoiles montantes, et le dernier nom lié au club italien est celui du Shakhtar Donetsk. Gueorgui Sudakovpar Tuttosport. Le Bianconeri Nous surveillons le milieu de terrain de 21 ans depuis deux saisons et pensons qu’il a les capacités offensives nécessaires pour leur offrir quelque chose de différent. Sudakov est considéré comme une cible possible pour le mercato de janvier, et les recruteurs de la Juve se sont rendus en Belgique pour le surveiller mercredi en Ligue des champions contre le Royal Anvers, où il a joué le rôle de n°10 lors d’une victoire 3-2.

– Michael Kayode a saisi son opportunité à la Fiorentina cette saison suite à une blessure aux ligaments croisés de son coéquipier Dodô, suscitant l’intérêt d’Arsenal, selon Calciomercato. Le joueur de 19 ans, qui évoluait en Serie D il y a trois ans, a impressionné sur le flanc droit et ses efforts ont incité les responsables de la Fiorentina à tenter de prolonger son contrat au-delà de sa date de fin actuelle, en 2025. Arsenal surveille son progrès depuis qu’il l’a vu pour la première fois au Championnat d’Europe U-19, au cours duquel il a marqué le but vainqueur en finale.

– Nicolas Williams est un homme recherché depuis l’été, mais il pourrait décevoir tous les prétendants potentiels en prolongeant son contrat avec le club actuel de l’Athletic Club Bilbao, selon sport. Le Real Madrid et Barcelone seraient sur le point de concéder leur défaite dans leur poursuite de l’ailier de 21 ans. Le contrat actuel de Williams devrait se terminer à la fin de cette saison, mais Bilbao est convaincu qu’il prolongera son contrat avant la fin de l’année.