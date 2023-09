Transfer Talk: McKennie de l’USMNT n’a pas encore obtenu le renouvellement de la Juventus

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Weston McKennie joue pour décrocher un nouveau contrat à la Juventus

Les espoirs d’un renouvellement de contrat pour le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis Weston McKennie à la Juventus dépendent de ses performances à venir, selon Calciomercato.

Le joueur de 25 ans n’a pas toujours été parmi les premiers noms sur la feuille d’équipe à l’Allianz Stadium et a été prêté à Leeds United la saison dernière, disputant 19 matches de Premier League avant de succomber à la relégation. On s’attendait initialement à ce que l’ancien milieu de terrain du FC Dallas et de Schalke 04 quitte à nouveau Je Bianconeri au cours de l’été, même si aucun projet n’a abouti.

Au lieu de cela, il a disputé les quatre premiers matchs de la Juventus cette saison, commençant les deux derniers et fournissant une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre la Lazio.

Le contrat actuel de McKennie devrait expirer à l’été 2025, et comme la Juventus n’est pas encore sûre de prolonger son séjour au-delà de cette date, il jouera désormais pour impressionner le manager Massimiliano Allegri et s’assurer d’obtenir un autre contrat.

McKennie a admis plus tôt ce mois-ci que revenir de Leeds à la Juventus était difficile, mais il était impatient de prouver sa place dans l’équipe.

« Revenir à la Juventus n’a pas été facile », a-t-il déclaré lors du camp de l’USMNT. « J’ai quitté le club à un moment de crise, je suppose qu’on pourrait dire. Et donc en revenant, j’ai eu l’impression de repartir de zéro, mais c’est un défi que je suis toujours prêt à relever, un défi dont je pense avoir besoin. à ce moment de ma carrière, pour prouver aux gens que je l’ai toujours. »

Avec Paul PogbaL’avenir de McKennie est incertain après des accusations de dopage, il y a maintenant une opportunité pour McKennie de s’établir dans l’alignement d’Allegri, que l’Américain prend actuellement.

Le prochain match de la Juventus – et la prochaine occasion pour McKennie d’impressionner – aura lieu contre Sassuolo samedi, I Neroverdi ayant perdu trois de ses quatre matches de Serie A cette saison.

Le milieu de terrain de l’USMNT, Weston McKennie, jouerait pour avoir la chance de décrocher un nouveau contrat à la Juventus. Michael Janosz/ISI Photos/Getty Images

Potins de papier

– Une blessure subie par l’attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roque n’aura pas d’impact sur le déménagement du jeune de 18 ans à Barcelone, rapporte Journal Sport. La seule chose qui pourrait empêcher la finalisation du processus en janvier, ce sont les problèmes de fair-play financier, mais le Blaugrana sont convaincus qu’ils seront en mesure de finaliser la signature lors de la prochaine fenêtre estivale après l’activation d’un nouveau levier.

– La Juventus pourrait faire une nouvelle tentative pour recruter l’ailier de Sassuolo Domenico Berardi en janvier, rapporte Calciomercatoavec Je Bianconeri après avoir vu des déménagements estivaux pour le joueur de 29 ans et Davide Frattesi échouer alors que ce dernier rejoint l’Internazionale. Cependant, on insiste sur le fait que Sassuolo restera ferme pendant les négociations.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Al-Ettifaq a annoncé sur leurs réseaux sociaux officiels qui Jesse Lingard s’entraînera avec le club pendant un mois. Le milieu offensif de 30 ans est agent libre depuis l’expiration de son contrat avec Nottingham Forest à la fin de la saison dernière et s’entraînait auparavant avec West Ham United, avec qui il a été prêté en 2021.

– Après qu’Arsenal ait obtenu la signature de Martin Odegaardmaintenant Initié au football rapportent que les Gunners travaillent déjà sur de nouveaux accords pour les arrières latéraux Ben Blanc et Alexandre Zinchenko. Arsenal considère Zinchenko, 26 ans, comme un homme clé et est impressionné par la forme et la polyvalence des Blancs, 25 ans, alors que les deux joueurs ont actuellement des contrats qui expirent en 2026.

– Liverpool a trouvé un accord avec Trent Alexander-Arnold concernant un nouveau contrat pour l’arrière droit, selon Initié au football. Il reste au joueur de 24 ans deux ans sur son contrat actuel, et tandis que les clubs d’Angleterre et d’Europe veulent le persuader de quitter Anfield, Alexander-Arnold s’engage envers les Reds et veut rester.